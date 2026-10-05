Damiano David pubblica foto inedite delle nozze con una tenera dedica: "Orgoglioso di poterti chiamare mia moglie"
Dopo giorni di silenzio social, il cantante mostra alcune immagini con Dove Cameron, scatti pieni di sorrisi, complicità e tenerezza
Era uno dei matrimoni più attesi dell'anno e proprio per questo il silenzio dei due aveva fatto ancora più rumore. Damiano David e Dove Cameron, abituati a condividere con i milioni di follower momenti della loro vita e della loro storia d'amore, dopo il giorno del sì avevano scelto di non pubblicare nulla sui loro profili social. Il sì era arrivato il 24 settembre a Montalcino, in Toscana, con una cerimonia civile al Palazzo dei Priori e la festa a Castiglion del Bosco, dove il 26 settembre la coppia ha celebrato nuovamente il matrimonio davanti a un gruppo più ampio di invitati. E mentre le prime fotografie ufficiali iniziavano a circolare sulle riviste, i fan aspettavano soprattutto una cosa: il post degli sposi.
A rompere il silenzio è stato proprio Damiano, pubblicando una serie di fotografie che restituiscono l'atmosfera privata e gioiosa delle nozze: lui e Dove sorridenti, vicinissimi, complici, completamente immersi nella felicità del momento. Niente pose fredde o immagini costruite per mantenere le distanze. Le fotografie raccontano soprattutto loro due: giovani, bellissimi e innamorati, con quella complicità che negli ultimi anni ha conquistato i fan della coppia. A rendere il post ancora più romantico è la didascalia scelta da Damiano: "The best days of my life. Proud to call you my wife". Poche parole, ma potentissime: "I giorni migliori della mia vita. Orgoglioso di poterti chiamare mia moglie". Una dichiarazione pubblica che arriva dopo una storia d'amore vissuta in gran parte sotto i riflettori, ma che i due hanno sempre cercato di proteggere nei momenti più importanti.
Le prime immagini scattate all'uscita del municipio avevano già mostrato tutta la felicità della coppia: sorrisi, abbracci, baci e il lancio del riso da parte degli invitati. Ma quelle erano soltanto le prime fotografie di una storia molto più grande. Due giorni dopo il rito civile, Damiano e Dove hanno celebrato nuovamente il loro amore a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia. La seconda celebrazione ha avuto un'atmosfera più spettacolare ed è stata accompagnata da un ricevimento con oltre 200 invitati. A officiare la cerimonia è stato Kenny Ortega, il regista legato alla carriera di Dove Cameron attraverso il mondo di Descendants.
Tre anni d'amore fino al matrimonio
La loro storia era iniziata lontano dai riflettori, dopo un primo incontro agli MTV Video Music Awards del 2022. Il rapporto è poi diventato romantico nel 2023 e la coppia ha ufficializzato la relazione nel febbraio 2024, presentandosi insieme al gala pre-Grammy organizzato da Clive Davis. Nel gennaio 2026 era arrivata la notizia del fidanzamento ufficiale. Dove aveva condiviso sui social una serie di fotografie insieme a Damiano e mostrato l'anello, accompagnando il post con una frase che già raccontava moltissimo del loro legame.