Era uno dei matrimoni più attesi dell'anno e proprio per questo il silenzio dei due aveva fatto ancora più rumore. Damiano David e Dove Cameron, abituati a condividere con i milioni di follower momenti della loro vita e della loro storia d'amore, dopo il giorno del sì avevano scelto di non pubblicare nulla sui loro profili social. Il sì era arrivato il 24 settembre a Montalcino, in Toscana, con una cerimonia civile al Palazzo dei Priori e la festa a Castiglion del Bosco, dove il 26 settembre la coppia ha celebrato nuovamente il matrimonio davanti a un gruppo più ampio di invitati. E mentre le prime fotografie ufficiali iniziavano a circolare sulle riviste, i fan aspettavano soprattutto una cosa: il post degli sposi.