Damiano David, 27 anni, e Dove Cameron, 30, si sono sposati il 24 settembre a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. Per il rito civile i due erano arrivati insieme a bordo di una Lancia d'epoca bianca, scegliendo entrambi look total white. Ad attenderli nel Palazzo Comunale c'erano una trentina tra parenti e amici. All'uscita, davanti ai fan e ai curiosi radunati in piazza, gli sposi si erano lasciati andare a un lungo bacio. I festeggiamenti erano poi proseguiti a Castiglion del Bosco, resort immerso nelle campagne toscane, scelto dalla coppia come quartier generale per il weekend di nozze.