CI SARANNO ALTRE TAPPE?

Damiano David e Dove Cameron, dopo il sì a Montalcino volano in viaggio di nozze a Bali

Dopo i festeggiamenti, i due sposi sono partiti verso l'Oriente per la loro "luna di miele". Lo riporta "Chi"

30 Set 2026 - 17:17
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Archiviati i festeggiamenti per il matrimonio in Toscana, Damiano David e Dove Cameron hanno fatto le valigie e sono partiti per la luna di miele. La prima destinazione scelta dagli "sposini" sarebbe l'isola indonesiana di Bali. A rivelarlo è il settimanale Chi, che racconta l'inizio del viaggio di nozze a pochi giorni dal "sì" pronunciato a Montalcino.

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Damiano David e Dove Cameron, la luna di miele a Bali

 Dopo giorni trascorsi al centro dell'attenzione tra cerimonia, festa e invitati, Damiano e Dove sembrano aver scelto di allontanarsi dai riflettori. Secondo quanto raccontato, i due sono volati a Bali, in Indonesia, per concedersi i primi giorni da marito e moglie lontano dalla frenesia delle nozze. Al momento non è chiaro quanto Damiano e Dove resteranno sull'isola né se Bali rappresenti l'unica meta scelta o soltanto la prima tappa di un viaggio più lungo.

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Il matrimonio in Val d'Orcia

Damiano David, 27 anni, e Dove Cameron, 30, si sono sposati il 24 settembre a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. Per il rito civile i due erano arrivati insieme a bordo di una Lancia d'epoca bianca, scegliendo entrambi look total white. Ad attenderli nel Palazzo Comunale c'erano una trentina tra parenti e amici. All'uscita, davanti ai fan e ai curiosi radunati in piazza, gli sposi si erano lasciati andare a un lungo bacio. I festeggiamenti erano poi proseguiti a Castiglion del Bosco, resort immerso nelle campagne toscane, scelto dalla coppia come quartier generale per il weekend di nozze.

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I Maneskin alla festa di nozze

 Tra gli interrogativi che avevano accompagnato il pre-matrimonio ce n'era soprattutto uno: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sarebbero stati presenti? I tre non erano stati "avvistati" durante il rito civile, ma alcune immagini scattate durante i festeggiamenti a Castiglion del Bosco hanno confermato la loro presenza. In particolare, in una delle fotografie - diffusa su TikTok - è stata riconosciuta Lavinia Albrizio, compagna di Thomas Raggi, seduta insieme a Luna Passos, compagna di Victoria De Angelis. Altri scatti hanno mostrato Thomas ed Ethan durante i festeggiamenti.

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Dalla Toscana all'altra parte del mondo

 Finita la festa, per Damiano e Dove è arrivato il momento di partire. Bali segna così l'inizio della loro vita da marito e moglie, dopo quasi tre anni di relazione: i due si erano incontrati per la prima volta nel 2022, per poi ritrovarsi l'anno successivo, quando entrambi erano single. Da lì la relazione era diventata rapidamente seria, fino alla proposta di matrimonio arrivata nell'ottobre 2025 nella loro casa di Los Angeles.

Dove Cameron, chi è la sposa di Damiano David: dal suicidio del padre al successo

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