Thomas Raggi dei Maneskin e Lavinia Albrizio, red carpet di coppia
© IPA
© IPA
Maneskin © IPA
I Maneskin di nuovo insieme, almeno per una sera? Al matrimonio di Damiano David, 27 anni, e Dove Cameron, 30 anni, potrebbero esserci stati anche Victoria De Angelis, 26 anni, Thomas Raggi, 25 anni, ed Ethan Torchio, 25 anni. Non esistono, al momento, fotografie ufficiali che ritraggano i quattro componenti della band insieme né conferme dirette da parte dei musicisti. A far parlare di una possibile reunion sono però alcuni indizi comparsi sui social dopo i festeggiamenti.
L'assenza dei tre alla cerimonia civile celebrata a Montalcino aveva inizialmente fatto pensare che Damiano avesse vissuto il giorno delle nozze senza gli altri componenti del gruppo. Alcuni scatti realizzati tra gli invitati durante la successiva festa organizzata a Castiglion del Bosco sembrerebbero però suggerire che, in quest'ultima occasione, il resto della band era presente.
Tra le immagini circolate nelle ultime ore, ce n'è una che mostra alcuni invitati seduti a tavola. Nello scatto sarebbe stata riconosciuta Lavinia Albrizio, 26 anni, compagna di Thomas Raggi, insieme a Luna Passos, 23, anni, compagna di Victoria De Angelis.
© TikTok
La foto diffusa sui social alla festa di nozze
La fotografia è stata condivisa su TikTok da una fanpage dedicata a Damiano David. Altre fotografie circolate sui social mostrerebbero inoltre Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ripresi di spalle durante i festeggiamenti, mentre un altro scatto, eliminato immediatamente dopo la pubblicazione, sarebbe stato associato alla presenza di Victoria.
a Gli indizi hanno inevitabilmente acceso l'entusiasmo dei fan, che da tempo aspettano di rivedere Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan insieme. Se la presenza dei tre al ricevimento venisse confermata, si tratterebbe comunque di una reunion "privata", legata alle nozze del cantante, e non di un annuncio sul futuro musicale dei Maneskin.
Negli ultimi mesi non sono mancate indiscrezioni su una possibile reunion e sul futuro del gruppo dopo i rispettivi progetti individuali, ma per il momento non ci sono annunci ufficiali. Il matrimonio di Damiano e Dove potrebbe dunque aver regalato ai quattro l'occasione per ritrovarsi lontano dal palco. Per sapere se quell'incontro possa anticipare anche un ritorno musicale dei Maneskin, invece, bisognerà aspettare conferme dai diretti interessati.
© IPA
© IPA