Negli ultimi mesi non sono mancate indiscrezioni su una possibile reunion e sul futuro del gruppo dopo i rispettivi progetti individuali, ma per il momento non ci sono annunci ufficiali. Il matrimonio di Damiano e Dove potrebbe dunque aver regalato ai quattro l'occasione per ritrovarsi lontano dal palco. Per sapere se quell'incontro possa anticipare anche un ritorno musicale dei Maneskin, invece, bisognerà aspettare conferme dai diretti interessati.