Thomas Raggi dei Måneskin debutta da solista con "Masquerade"

"Masquerade" è un album rock 'n' roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme. Commentando questo progetto, Thomas ha dichiarato: "Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c'è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell'ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più", ha continuato. "Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa".