Thomas Raggi dei Måneskin debutta da solista con "Masquerade"

Il 5 dicembre è uscito "Masquerade", il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. Composto da 8 tracce di puro rock, "Masquerade" vanta una lineup straordinaria: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl.
"Masquerade" è un album rock 'n' roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme. Commentando questo progetto, Thomas ha dichiarato: "Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c'è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell'ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più", ha continuato. "Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa".
"Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, e avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi 'Sei sulla strada giusta'.", ha concluso.
La traccia "Getcha!" è nata dalla collaborazione con Beck, che ha co-scritto il brano, Chad Smith alla batteria, e testo di Nic Cester. Su "Cat Got Your Tongue," Sergio Pizzorno ha aggiunto le sue parole sulla scrittura del brano di Thomas, mentre Maxim ha co-scritto "Fallaway" e Upsahl ha collaborato alla scrittura di "Lucy".