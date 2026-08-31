Dove Cameron sul set a Capena prima delle nozze con Damiano David
La cantante sta girando il video del suo nuovo singolo nel borgo laziale. Intanti il countdown per il matrimonio con il frontman dei Maneskin è agli sgoccioli
Un piccolo borgo laziale, il centro storico trasformato in set, e una troupe internazionale arrivata a lavorare tra le sue strade. Dove Cameron ha scelto Capena, in provincia di Roma, per girare il suo nuovo videoclip, regalando all'Italia un altro capitolo di un'estate che, per la cantante e attrice statunitense, si sta rivelando particolarmente intensa anche sul piano personale. Il matrimonio con Damiano David è infatti sempre più vicino.
Le riprese a Capena, lontano dai riflettori della Capitale
Le immagini condivise sui social nelle scorse ore documentano la presenza dell'artista tra i vicoli del paese, scelto come location proprio per la sua atmosfera autentica, distante dai set più battuti della città.
Del progetto musicale, per il momento, si sa ancora poco: il videoclip resta avvolto nel mistero, senza titolo né data di uscita annunciati, e non è chiaro quanto del borgo laziale comparirà effettivamente nel montaggio finale, ma la scelta di allontanarsi dai luoghi più scontati sembra già dire molto sull'atmosfera che Dove Cameron vuole dare al progetto.
Il countdown per le nozze con Damiano David
Non è un caso che proprio in questo periodo l'artista abbia scelto ancora una volta l'Italia: dal 2023 legata sentimentalmente a Damiano David, Dove Cameron è infatti pronta a sposarlo, e le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma dal 15 al 22 luglio. La cantante aveva già confermato che le nozze si terranno proprio nel nostro Paese, anche se data e location definitive non sono ancora state rese ufficiali dai diretti interessati.
Secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia potrebbe svolgersi a fine settembre in Toscana, chiudendo così un'estate che per Dove Cameron intreccia lavoro e vita privata all'insegna dell'Italia, tra un set stile cinematografico immerso nella provincia romana e l'attesa crescente, tra i fan di entrambi, per un matrimonio che promette di far parlare di sé ancora a lungo.