Dove Cameron sul set a Capena prima delle nozze con Damiano David

Non è un caso che proprio in questo periodo l'artista abbia scelto ancora una volta l'Italia: dal 2023 legata sentimentalmente a Damiano David, Dove Cameron è infatti pronta a sposarlo, e le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma dal 15 al 22 luglio. La cantante aveva già confermato che le nozze si terranno proprio nel nostro Paese, anche se data e location definitive non sono ancora state rese ufficiali dai diretti interessati.