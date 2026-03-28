Fotogallery - Giorgia Soleri sul red carpet di Venezia 80
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Dopo anni complessi, l'attivista e influencer si apre sul rapporto difficile con la patologia: le sue parole
La voce rotta dall'emozione e parole che raccontano un dolore profondo. Dopo il video, pubblicato sui propri profili social e diventato virale in poco tempo, Giorgia Soleri si è raccontata senza filtri nel podcast "Un'ora sola ti vorrei", condividendo con il pubblico il rapporto difficile con il suo corpo, segnato dall'endometriosi. "Lo vivo male quando mi guardo allo specchio" ha confessato, senza nascondere tutta la sua fragilità.
Nel suo racconto, la 30enne ha descritto con grande sincerità gli effetti concreti della patologia: un fisico trasformato, un guardaroba in cui non è più riuscita a entrare e una quotidianità segnata da una stanchezza cronica. L'endometriosi ha inciso profondamente sulla sua vita, rendendo anche i gesti più semplici complessi e faticosi.
Per anni, Giorgia Soleri ha convissuto con dolori invalidanti senza ricevere una spiegazione medica. Solo dopo 11 anni è arrivata una diagnosi, che ha vissuto come una vera liberazione: "Non è mai un momento di gioia, ma per me lo è stato. Perché dopo 11 anni di dolore in cui veniva detto che non era niente, che era soltanto nella mia testa, ho potuto dire non è vero". Un percorso lungo e difficile, segnato da incomprensioni e sottovalutazioni, comune a molte donne.
Modella e attivista, Giorgia Soleri è diventata negli anni una delle voci più forti nella sensibilizzazione sull'endometriosi. È nota anche per la relazione, terminata nel 2023, con Damiano David, frontman dei Måneskin, e per aver utilizzato spesso i social per raccontare la sua esperienza e sostenere altre donne.
Nel podcast, Soleri ha ripercorso episodi molto duri della sua quotidianità: notti interrotte dal dolore, sveglie ogni due ore durante il ciclo e una stanchezza che non è ancora riuscita a gestire completamente. "Esco a fare una passeggiata e poi devo sdraiarmi per ore" ha raccontato, sottolineando quanto la malattia abbia condizionato anche i momenti più semplici. Oggi Giorgia Soleri continua a convivere con la malattia senza nascondere le difficoltà. Il confronto con i coetanei e con i ritmi della vita quotidiana è ancora complesso, ma la sua voce è diventata un punto di riferimento per chi ha vissuto esperienze simili.
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