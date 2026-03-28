Per anni, Giorgia Soleri ha convissuto con dolori invalidanti senza ricevere una spiegazione medica. Solo dopo 11 anni è arrivata una diagnosi, che ha vissuto come una vera liberazione: "Non è mai un momento di gioia, ma per me lo è stato. Perché dopo 11 anni di dolore in cui veniva detto che non era niente, che era soltanto nella mia testa, ho potuto dire non è vero". Un percorso lungo e difficile, segnato da incomprensioni e sottovalutazioni, comune a molte donne.