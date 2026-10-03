Anna Tatangelo e l'amore: "Il mio compagno vorrebbe sposarsi"

Ospite a "Verissimo" Anna Tatangelo parla del sogno del matrimonio e della relazione d'amore con il compagno Giacomo Buttaroni da cui è nata la sua seconda figlia Beatrice. "Non mi sono mai sposata ma è una cosa che ho sempre desiderato negli anni, soprattutto da giovane" confida a Silvia Toffanin.
"Devo dire la verità, il mio compagno vorrebbe tanto sposarsi. Ultimamente sono uscite notizie non vere e penso che quando sarà il momento sarò proprio io ad annunciarlo, proprio come ho fatto con la gravidanza di Beatrice. Sarà l'incoronazione di un sogno bello sicuramente" prosegue la cantante.
Nello studio di Canale 5, la cantante ha poi raccontato della quotidianità con il compagno Giacomo: "È molto maturo e si prende molta cura di Beatrice, soprattutto quando mi vede stanca. La cambia e la notte si alza spesso, è un compagno di vita vero e proprio. Sono grata di averlo accanto e mi auguro che questa storia prosegua il più a lungo possibile perché mi fa sentire serena. Quando sono fuori per lavoro e lui è a casa con Beatrice e Andrea sono tranquilla, è molto attento e con Andrea si comporta da fratello maggiore. Per me questo è importantissimo" conclude Anna Tatangelo.