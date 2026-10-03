Anna Tatangelo e l'amore: "Il mio compagno vorrebbe sposarsi"

Nello studio di Canale 5, la cantante ha poi raccontato della quotidianità con il compagno Giacomo: "È molto maturo e si prende molta cura di Beatrice, soprattutto quando mi vede stanca. La cambia e la notte si alza spesso, è un compagno di vita vero e proprio. Sono grata di averlo accanto e mi auguro che questa storia prosegua il più a lungo possibile perché mi fa sentire serena. Quando sono fuori per lavoro e lui è a casa con Beatrice e Andrea sono tranquilla, è molto attento e con Andrea si comporta da fratello maggiore. Per me questo è importantissimo" conclude Anna Tatangelo.