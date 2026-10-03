Simone Annicchiarico sul padre: "Mi ha chiamato tre ore prima di morire, stava bene"

"È stato un finale Walter Chiariano, un po' comico, un po' commedia. Uno che ti chiama e ti dice che sta da Dio e poi attacca e muore" - continua Simone Annicchiarico - "Ad avvisarmi fu mia madre il giorno dopo al telefono. Per la prima volta iniziò la chiamata dicendo: Ciao Simone, come stai? Avevo capito subito che qualcosa non andava. Ci ho messo tre giorni per piangere, ho aiutato gli altri a tirarsi su, poi ho risentito il suo profumo in bagno e sono crollato. Non sono mai andato a trovarlo al cimitero, non voleva".