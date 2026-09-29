"Grande Fratello Vip", nessuna seconda chance per Simone Annichiarico: "Non può rientrare"

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Nessuna seconda possibilità di ritorno nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Simone Annicchiarico. Durante la puntata, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti la decisione del programma dopo la richiesta dell'ex inquilino di avere una seconda possibilità e tornare in gioco.
Le motivazioni del no
La conduttrice ha chiesto ai concorrenti di riunirsi in salotto prima di leggere il contenuto della busta: il "Grande Fratello" ha riconosciuto le scuse fatte da Simone nella precedente puntata, ma ha confermato il provvedimento preso nei suoi confronti: "Abbiamo molto apprezzato il pentimento di Simone e le sue scuse sincere durante la scorsa puntata", sono le parole di Blasi.
I precedenti
La richiesta di rientrare, però, non è stata accolta. "Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello". Nella nota viene ricordato anche il sostegno ricevuto dall'ex concorrente fuori dalla Casa: "Prendiamo atto della partecipazione del pubblico e delle dimostrazioni di affetto e di amicizia nei suoi confronti", ma la conclusione resta definitiva: Simone non potrà rientrare in gioco. Ilary Blasi ha poi rivolto un richiamo agli altri concorrenti: vivere liberamente l'esperienza del reality significa anche "essere consapevoli del contesto” e mantenere “un comportamento responsabile” e “un linguaggio consono". E ha concluso: "La libertà porta con sé anche una responsabilità nei confronti degli altri concorrenti, del programma e soprattutto delle tante persone che ogni giorno scelgono di seguirvi".