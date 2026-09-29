"Grande Fratello Vip", nessuna seconda chance per Simone Annichiarico: "Non può rientrare"

La richiesta di rientrare, però, non è stata accolta. "Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello". Nella nota viene ricordato anche il sostegno ricevuto dall'ex concorrente fuori dalla Casa: "Prendiamo atto della partecipazione del pubblico e delle dimostrazioni di affetto e di amicizia nei suoi confronti", ma la conclusione resta definitiva: Simone non potrà rientrare in gioco. Ilary Blasi ha poi rivolto un richiamo agli altri concorrenti: vivere liberamente l'esperienza del reality significa anche "essere consapevoli del contesto” e mantenere “un comportamento responsabile” e “un linguaggio consono". E ha concluso: "La libertà porta con sé anche una responsabilità nei confronti degli altri concorrenti, del programma e soprattutto delle tante persone che ogni giorno scelgono di seguirvi".