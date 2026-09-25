"Grande Fratello Vip", Simone Annicchiarico dopo l'uscita dalla Casa: "Chiedo scusa, è stato un blackout"

"È stato un blackout e sono dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso". Con queste parole Simone Annicchiarico è intervenuto per scusarsi dopo aver dovuto abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip".
Durante la quarta puntata del reality, in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi ha spiegato l'accaduto prima di accogliere il conduttore in studio: "Simone Annicchiarico ha usato un'espressione che non è assolutamente ammessa nella Casa e al gioco del Grande Fratello, infrangendo così il regolamento da lui sottoscritto e offendendo anche la sensibilità di gran parte del pubblico".
"Prima di tutto devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici della Casa del Grande Fratello e con voi - ha esordito Simone Annicchiarico, visibilmente amareggiato per quanto accaduto -. È stato un blackout, se posso inventare un neologismo è stato un vuoto sinaptico. Non so come sia uscita e mi è dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso".
Annicchiarico ha dunque proseguito: "Entrare in quella Casa mi è costato molto, avevo mille timori, ma - escluso il sonno - stava andando molto bene. Mi sono sentito tradito da me stesso e ho tradito i miei compagni perché è un bruttissimo esempio da dare ai miei amici nella Casa e ai fruitori del programma. E ho tradito la mia babysitter Paola, che in 50 anni non mi ha mai sentito dire questa frase".
Alle scuse di Simone Annicchiarico sono seguiti i messaggi d'affetto dei concorrenti, dispiaciuti per aver perso una figura importante nelle dinamiche del reality. "Devo ufficializzare il provvedimento: per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in Casa".
Infine, di fronte alla richiesta di Annicchiarico di poter avere una seconda occasione, Ilary Blasi commenta: "La inoltro al Grande Fratello e alla produzione. E nei prossimi giorni vediamo quello che succede".