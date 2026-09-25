"Grande Fratello Vip", Simone Annicchiarico dopo l'uscita dalla Casa: "Chiedo scusa, è stato un blackout"

"Prima di tutto devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici della Casa del Grande Fratello e con voi - ha esordito Simone Annicchiarico, visibilmente amareggiato per quanto accaduto -. È stato un blackout, se posso inventare un neologismo è stato un vuoto sinaptico. Non so come sia uscita e mi è dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso".



Annicchiarico ha dunque proseguito: "Entrare in quella Casa mi è costato molto, avevo mille timori, ma - escluso il sonno - stava andando molto bene. Mi sono sentito tradito da me stesso e ho tradito i miei compagni perché è un bruttissimo esempio da dare ai miei amici nella Casa e ai fruitori del programma. E ho tradito la mia babysitter Paola, che in 50 anni non mi ha mai sentito dire questa frase".