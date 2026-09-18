"Grande Fratello Vip", Simone Annichiarico non sa le regole? Le domande durante le nomination

Tra i concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ce n'è uno che sembra non conoscere le regole del programma: è Simone Annichiarico che, nel corso della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, è apparso abbastanza impreparato sul funzionamento del gioco, anche nelle sue dinamiche più classiche. Dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa, il primo a notare qualche incertezza da parte di Annichiarico è stato Moreno Morello. Lo storico inviato di "Striscia la notizia" ha sottolineato come fosse divertito dai primi passi di Annichiarico nella Casa: "Stare vicino a lui è bellissimo - ha commentato -, perché sta scoprendo tutto adesso e mi sto divertendo nel vedere come muove i suoi primi passi qui".