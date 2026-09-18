"Grande Fratello Vip", Simone Annichiarico non sa le regole? Le domande durante le nomination

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Tra i concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ce n'è uno che sembra non conoscere le regole del programma: è Simone Annichiarico che, nel corso della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, è apparso abbastanza impreparato sul funzionamento del gioco, anche nelle sue dinamiche più classiche. Dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa, il primo a notare qualche incertezza da parte di Annichiarico è stato Moreno Morello. Lo storico inviato di "Striscia la notizia" ha sottolineato come fosse divertito dai primi passi di Annichiarico nella Casa: "Stare vicino a lui è bellissimo - ha commentato -, perché sta scoprendo tutto adesso e mi sto divertendo nel vedere come muove i suoi primi passi qui".
Una sensazione, quella di Morello, confermata dai fatti poco dopo. Al momento delle nomination, infatti, Annichiarico ha risposto in maniera insolita a Ilary Blasi quando gli ha chiesto di formulare la sua prima nomination palese: "Cosa significa?", ha chiesto il concorrente nello stupore generale.
Così Blasi, decisamente divertita, gli ha spiegato di fare il nome di un suo inquilino: "Ma è la prima volta che guardi il "Grande Fratello"?", ha chiesto la conduttrice. Nonostante la spiegazione, Annichiarico è apparso ancora indeciso, tanto da girarsi verso Marina La Rosa a chiedere ulteriore conferma: "Nomination significa eliminato?".
Così, anche Cesara Buonamici prova a dargli una mano: "Simone, questo è il "Grande Fratello" che va in onda da 26 anni su Canale 5 ed è sempre uguale", ha scherzato la giornalista. Alla fine, Annichiarico è riuscito a formulare la sua nomination, facendo il nome di Giancarlo Danto, scelto perché l'ultimo a entrare in ordine di tempo nella Casa.
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