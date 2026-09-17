"Grande Fratello Vip", Megan Ria e l'indiscrezione sul rapporto con Elodie e Franceska Nuredini: "Non alimento gossip"

Al "Grande Fratello Vip" arriva il ciclone Megan Ria. La ballerina, durante la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è stata subito protagonista: prima con un ingresso-show, poi per le voci sul suo rapporto con Elodie e Franceska Nuredini. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, infatti, la cantante avrebbe smesso di seguire sui social Megan da un momento all'altro, nonostante la ballerina abbia fatto parte del corpo di ballo della cantante durante il suo tour.
"A un certo punto è successa questa cosa di Elodie che ti ha tolto il follow sui social, perché te lo ha tolto?", è stata la domanda di Selvaggia Lucarelli. La ballerina, però, ha risposto immediatamente: "Innanzitutto volevo chiarire una cosa - ha esordito la ragazza - con Franceska non c'è stato niente, se non una bellissima amicizia".
Poi, sulla questione con Elodie, ha aggiunto: "Non ho capito bene cosa sia successo ma sono qui per parlare di me e non di questi gossip beceri". "Sei qui per parlare di fisica nucleare Megan? Hai sbagliato posto mi sa". "Voglio parlare solo di me, non sono cose di parlare qua".