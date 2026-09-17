"Grande Fratello Vip, la diretta della prima puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Ci siamo: la nuova edizione del "Grande Fratello Vip" è pronta a partire. Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, torna al timone del reality che arriva alla nona edizione del suo formato "Vip". Nella Casa più spiata d'Italia ci sono già quattro concorrenti, entrati durante l'Open House: Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno avuto modo di scaldare l'atmosfera in vista dell'ingresso di quelli che saranno i loro futuri coinquilini. Segui in diretta la prima puntata del "Grande Fratello Vip":
in aggiornamento
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Nella Casa c'è un ospite inaspettato ad accogliere i concorrenti in arrivo: è Alessandra Mussolini, vincitrice dell'ultima edizione, che disseminato per tutto il salone alcuni indizi della sua presenza: dai boa con le piume, alle culotte imbottite fino a bottiglie di latte, che beveva nella passata edizione per stemperare la tensione.
Inizia la carrellata di concorrenti: il primo a entrare in studio è Moreno Morello. Lo storico inviato di "Striscia la notizia" entra scortato e imbavagliato. Subito dopo è la volta di Giulia Provvedi de "Le Donatella", che prima di entrare riceve una chiamata speciale: è quella della nipotina Nicole, che le fa l'in bocca al lupo per la sua esperienza nella Casa insieme alla sorella Silvia.
Nella casa è il momento di altre due personalità molto forti. Prima Marina La Rosa, al ritorno al "GF" dopo la sua partecipazione nella prima storica edizione del 2000. La concorrente è pronta a mettersi in gioco come allora. Subito dopo è la volta di Megan Ria, ballerina del corpo di ballo di Elodie: ma dopo il suo ingresso spettacolare, la ragazza viene messa subito al centro della conversazione da Selvaggia Lucarelli. L'opinionista le chiede perché la cantante abbia smesso di seguirla su Instagram e cosa ci sia stato con Franceska: "Tra me e Franceska solo un'amicizia - ha detto -, con Elodie non so cosa sia successo".
Un grande ritorno dalla passata stagione: è quello di Francesca Manzini, ormai per tutti gli appassionati del programma ribattezzata "la coreografa". Per questa prima puntata a lei è toccato il compito di insegnare una coreografia speciale ai quattro concorrenti della Open House sulle note di "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga che, esattamente come aveva fatto Annalisa nella scorsa edizione, ha voluto inviare un videomessaggio per augurare buona fortuna ai ballerini.
Nel cast c'è anche Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari. Il concorrente si dice pronto a questa sua nuova avventura e una volta in Casa, ritrova la sua "amica" Carmen Di Pietro con cui ha improvvisato una gara di lirica.