"Grande Fratello Vip, la diretta della prima puntata

Nella casa è il momento di altre due personalità molto forti. Prima Marina La Rosa, al ritorno al "GF" dopo la sua partecipazione nella prima storica edizione del 2000. La concorrente è pronta a mettersi in gioco come allora. Subito dopo è la volta di Megan Ria, ballerina del corpo di ballo di Elodie: ma dopo il suo ingresso spettacolare, la ragazza viene messa subito al centro della conversazione da Selvaggia Lucarelli. L'opinionista le chiede perché la cantante abbia smesso di seguirla su Instagram e cosa ci sia stato con Franceska: "Tra me e Franceska solo un'amicizia - ha detto -, con Elodie non so cosa sia successo".