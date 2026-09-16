Ilary Blasi, da Chanel a Melory: le foto dei look degli invitati alle nozze
Dai nuovi scatti condivisi da alcuni degli invitati, emergono altri dettagli della festa a Ravello, tra look coordinati e i cappelli personalizzati regalati agli ospiti
A qualche giorno dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, l'album delle nozze continua ad arricchirsi di immagini. Dopo gli scatti ufficiali degli sposi, questa volta a raccontare la festa sono soprattutto gli invitati. La sorella della conduttrice, Melory Blasi, e l'hairstylist Alessia Solidani hanno pubblicato sui social nuove foto della giornata a Ravello, mostrando da vicino anche uno dei dettagli più curiosi scelti dalla coppia: il dress code in bianco e nero.
Per le donne la richiesta era decisamente insolita per un matrimonio: vestirsi di bianco, colore tradizionalmente riservato alla sposa. Gli uomini, invece, dovevano presentarsi in nero. Una scelta rispettata anche dalle persone più vicine a Ilary e visibile negli scatti condivisi dopo la cerimonia. Secondo quanto ricostruito dai media, dietro il bianco ci sarebbe stata la volontà di richiamare i concetti di luce e ripartenza.
Nelle foto presenti anche Chanel Totti e Melissa Monti
Nelle immagini pubblicate da Alessia Solidani compaiono alcune delle persone che hanno accompagnato la conduttrice nel weekend delle nozze. Ci sono la 19enne Chanel Totti e il fratello Cristian, 20 anni, primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Con lui anche la fidanzata Melissa Monti, 21 anni, attrice vista tra l’altro ne "I Cesaroni". Nelle foto compare poi la stessa hairstylist Alessia Solidani, che per l’occasione ha scelto un completo chiaro, in linea con il dress code voluto dagli sposi.
Melory, invece, ha mostrato il proprio look con un abito bianco dalla schiena scoperta. La sorella della sposa ha avuto anche un ruolo centrale nella cerimonia: è stata una delle testimoni di Ilary. Total look Ermanno Scervino invece per Ilary: sul velo la scritta ricamata: "I & B 13.9.2026". E il matrimonio non è finito con il sì. Il giorno successivo gli sposi hanno riunito nuovamente parenti e amici per un pranzo più informale. Proprio da questa seconda giornata arriva un altro dettaglio diventato protagonista delle foto social: i cappelli personalizzati, realizzati a mano durante la festa e regalati agli ospiti.
In uno degli scatti condivisi, l'amico della coppia Riccardo Rota ne indossa uno, trasformando il gadget in parte del look. I cappelli venivano decorati sul momento con riferimenti agli sposi e un peperoncino portafortuna, pensato come ricordo alternativo alla classica bomboniera. Presente tra gli invitati anche il cugino dell'ex marito Francesco Totti, Angelo Marozzini.
Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto del primo pranzo da marito e moglie
© Instagram @tenutasandomenico
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