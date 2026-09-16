Ilary Blasi, da Chanel a Melory: le foto dei look degli invitati alle nozze

Melory, invece, ha mostrato il proprio look con un abito bianco dalla schiena scoperta. La sorella della sposa ha avuto anche un ruolo centrale nella cerimonia: è stata una delle testimoni di Ilary. Total look Ermanno Scervino invece per Ilary: sul velo la scritta ricamata: "I & B 13.9.2026". E il matrimonio non è finito con il sì. Il giorno successivo gli sposi hanno riunito nuovamente parenti e amici per un pranzo più informale. Proprio da questa seconda giornata arriva un altro dettaglio diventato protagonista delle foto social: i cappelli personalizzati, realizzati a mano durante la festa e regalati agli ospiti.