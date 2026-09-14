"Grande Fratello Vip", quattro concorrenti entrano nella Casa già il 15 settembre

Saranno loro i primi a esplorare i nuovi ambienti, a familiarizzare con gli spazi rinnovati e a testare la convivenza in una Casa completamente ripensata per questa edizione. Una sorta di "pre‑reality" che permetterà al pubblico di osservare da vicino le dinamiche iniziali, mentre il programma si prepara alla partenza ufficiale sotto la guida di Ilary Blasi, affiancata - come la scorsa edizione - dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.