"Grande Fratello Vip", quattro concorrenti entrano nella Casa già il 15 settembre

La Casa del "Grande Fratello Vip" si prepara ad aprire le sue porte con un anticipo speciale rispetto alla tabella di marcia. Grazie alla "Open House", infatti, martedì 15 settembre quattro concorrenti varcheranno la celebre porta rossa prima di tutti gli altri, inaugurando una sorta di prologo del reality.
Saranno loro i primi a esplorare i nuovi ambienti, a familiarizzare con gli spazi rinnovati e a testare la convivenza in una Casa completamente ripensata per questa edizione. Una sorta di "pre‑reality" che permetterà al pubblico di osservare da vicino le dinamiche iniziali, mentre il programma si prepara alla partenza ufficiale sotto la guida di Ilary Blasi, affiancata - come la scorsa edizione - dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Per tutti gli altri concorrenti, invece, l'ingresso avverrà durante la prima puntata del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà quello il momento in cui il cast si riunirà e prenderà forma la vera competizione.
Le vicende dei quattro "pionieri" della Casa saranno disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del "Grande Fratello Vip", offrendo agli spettatori un assaggio delle dinamiche che potrebbero influenzare l'intera stagione.