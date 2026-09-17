"La ruota della fortuna", Moreno Morello chiede consigli a Samira Lui sul "Grande Fratello Vip"

Cresce l'attesa sulla nuova edizione del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Ilary Blasi al via da stasera, 17 settembre, su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa c'è Moreno Morello che ospite ieri sera a "La ruota della fortuna" ha condiviso con Gerry Scotti e Samira Lui l'emozione a poche ore dall'ingresso nella casa "più spiata d'Italia". "Sarà un salto nel buio", ha confidato.