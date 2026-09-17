"La ruota della fortuna", Moreno Morello chiede consigli a Samira Lui sul "Grande Fratello Vip"

Cresce l'attesa sulla nuova edizione del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Ilary Blasi al via da stasera, 17 settembre, su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa c'è Moreno Morello che ospite ieri sera a "La ruota della fortuna" ha condiviso con Gerry Scotti e Samira Lui l'emozione a poche ore dall'ingresso nella casa "più spiata d'Italia". "Sarà un salto nel buio", ha confidato.
Dagli inseguimenti per i servizi di "Striscia la Notizia" a confessionali, nominations e strategie di gioco: Morello si dice pronto a intraprendere una nuova avventura in spazi che definisce "molto ridotti" e chiede qualche consiglio 'last minute' proprio a Samira, già concorrente nell'edizione del 2023. "Le telecamere ci sono, non te le puoi dimenticare però tu devi essere semplicemente te stesso, rilassarti e divertirti", dice la showgirl.
Quando Gerry chiede quanto durerà la permanenza nella Casa, Morello non si sbilancia. "Verrò confinato all'interno delle mura ma non si sa per quanto perché ogni tanto il Grande Fratello fa delle sorprese, ad oggi dovrebbero essere 63 giorni ma potrebbero esserci dilazioni", spiega. Con un classico "in bocca al lupo" il conduttore ha quindi salutato il futuro concorrente che ha ringraziato per queste "ultime ore di libertà" trascorse in loro compagnia.