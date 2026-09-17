"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi apre la nuova edizione con una frase per Bastian e una frecciatina a Totti

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Partenza scoppiettante di Ilary Blasi al "Grande Fratello Vip". La conduttrice ha iniziato la nuova stagione del reality, mettendo insieme una gag dopo l'altra. Vestita con un top bianco e un pantalone lungo, che richiamano proprio l'abito nuziale delle nozze appena celebrate con il suo Bastian.
Dopo aver ballato con il corpo di ballo (con il mistero sull'incidente a un ballerino che sembra sia inciampato su un gradino, per poi rassicurare la conduttrice) la conduttrice ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione del reality facendo entrare in studio le sue compagne di viaggio: le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ritrovate le sue spalle alla guida della trasmissione, Blasi ha avuto modo di ironizzare sulla sua vita sentimentale senza risparmiare nessuno.
"A maggio ero sposata, poi ho divorziato - ha detto con un sorriso la conduttrice, riferendosi chiaramente al matrimonio finito con Totti -. E adesso sono di nuovo sposata". Subito dopo è Selvaggia Lucarelli a rincarare con lei la dose: "Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi". Il riferimento, neanche a dirlo, è alla storia Instagram di Noemi Bocchi che secondo i social avrebbe "anticipato" l'inizio della sua storia d'amore proprio con Francesco Totti.
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