"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi apre la nuova edizione con una frase per Bastian e una frecciatina a Totti

"A maggio ero sposata, poi ho divorziato - ha detto con un sorriso la conduttrice, riferendosi chiaramente al matrimonio finito con Totti -. E adesso sono di nuovo sposata". Subito dopo è Selvaggia Lucarelli a rincarare con lei la dose: "Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi". Il riferimento, neanche a dirlo, è alla storia Instagram di Noemi Bocchi che secondo i social avrebbe "anticipato" l'inizio della sua storia d'amore proprio con Francesco Totti.