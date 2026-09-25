"Grande Fratello Vip", il racconto in diretta della quarta puntata

Il "Grande Fratello Vip" si appresta a vivere una nuova puntata ricca di sorprese, confronti e colpi di scena. Nel quarto appuntamento del reality, in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi è pronta a collegarsi con la Casa per approfondire le dinamiche emerse nelle ultime ore tra i concorrenti.



Tanti i temi sul tavolo: dai dubbi che buona parte del gruppo ha manifestato verso Federica Morello, finita in nomination al termine della scorsa puntata, fino alla sintonia che sembra essere sbocciata tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.



E ancora, l'uscita di Simone Annicchiarico e il verdetto del televoto che vedeva in nomination Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello.