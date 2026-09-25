SU CANALE 5

"Grande Fratello Vip", il racconto in diretta della quarta puntata

L'uscita di Simone Annicchiarico e nuove tensioni tra i concorrenti: cosa è successo nell'appuntamento di venerdì 25 settembre

25 Set 2026 - 22:24
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© Da video

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Il "Grande Fratello Vip" si appresta a vivere una nuova puntata ricca di sorprese, confronti e colpi di scena. Nel quarto appuntamento del reality, in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi è pronta a collegarsi con la Casa per approfondire le dinamiche emerse nelle ultime ore tra i concorrenti.

Tanti i temi sul tavolo: dai dubbi che buona parte del gruppo ha manifestato verso Federica Morello, finita in nomination al termine della scorsa puntata, fino alla sintonia che sembra essere sbocciata tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

E ancora, l'uscita di Simone Annicchiarico e il verdetto del televoto che vedeva in nomination Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello.

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Le critiche a Federica Morello

 La puntata si apre con un focus dedicato a Federica Morello, criticata da diverse concorrenti. Su tutte, Guendalina Tavassi non sembra aver apprezzato il comportamento della giovane, mentre Marina La Rosa la invita a essere meno "resistente" nei confronti delle altre donne della Casa.

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