"Grande Fratello Vip", Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone: "La gente mi fermava per strada e piangeva"
Tornata nella casa ventisei anni dopo la prima storica edizione, la concorrente si è commossa ricordando l'amico scomparso nel 2010
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Nella casa del "Grande Fratello Vip", in un momento di confidenze in giardino con Simone Annicchiarico, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone, uno dei protagonisti dell'edizione 2000 morto il 29 giugno 2010 a Terni, a 35 anni, in seguito a un incidente durante un lancio con il paracadute. "Quando è venuto a mancare la gente mi fermava per strada e piangeva. Era una persona davvero molto simpatica" racconta la concorrente commossa.
A introdurre il discorso è stato lo stesso Annicchiarico, che ha ammesso di essere rimasto colpito dalla figura di Taricone nonostante non seguisse, a quei tempi, con particolare attenzione il programma. "La televisione crea empatia specie nei confronti delle persone più sensibili" commenta Annicchiarico.
"Me lo ricordo bene quel momento, sono già passati sedici anni. È stato tutto così improvviso - prosegue Marina La Rosa - Sofia era piccola, ora è grande anche se io non l'ho mai conosciuta" dice parlando della figlia nata dalla relazione con la compagna dell'attore all'epoca Kasia Smutniak.