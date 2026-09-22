"Grande Fratello Vip", Marina a Jonathan: "Ti trovo un po' respingente"

Marina spiega invece di sentirsi generalmente più incuriosita dalle persone riservate e difficili da decifrare. "Ti trovo un po' respingente. Tu sei troppo rumoroso", è il suo commento. Jonathan non sembra però convinto e replica: "Secondo te qua dentro non ci sono delle stanze buie o nascoste?". Riusciranno a venirsi incontro o sarà una delle prime spaccature della Casa?