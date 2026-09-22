"Grande Fratello Vip", Marina a Jonathan: "Ti trovo un po' respingente"

Al "Grande Fratello Vip" dopo il primo faccia a faccia nato in seguito alle nomination della puntata di lunedì 21 settembre, Marina La Rosa e Jonathan Kashanian tornano a confrontarsi sul loro rapporto nella Casa. Nei giorni scorsi, Jonathan aveva manifestato il desiderio di conoscere meglio la concorrente, ma tra i due continua a emergere una certa distanza.
Jonathan spiega di avere la sensazione che Marina non voglia avvicinarsi davvero a lui e ammette che gli dispiacerebbe lasciare la Casa senza essere riuscito a scoprire qualcosa in più della compagna d'avventura. "È così difficile accettare di non piacere a tutti?", gli chiede Marina. Jonathan riconosce di fare fatica ad accettarlo e racconta di vivere i rapporti in maniera molto emotiva: quando avverte freddezza o distanza da parte di qualcuno, tende a soffrirne.
Marina prova allora a spiegare la propria posizione. Con il passare degli anni dice di aver imparato che non sempre esiste una ragione precisa dietro un'antipatia o una mancata sintonia. Allo stesso tempo, alcuni atteggiamenti mostrati da Jonathan l'hanno portata a essere più prudente nei suoi confronti.
Marina e Jonathan, il confronto
Jonathan torna anche su quanto accaduto durante le Nomination. Il concorrente avrebbe preferito che Marina gli parlasse direttamente dopo il loro primo confronto, spiegandogli cosa l'avesse infastidita, invece di riportare la questione davanti agli altri concorrenti. "Non ti ho fatto lo sgambetto", risponde Marina, respingendo la lettura di Jonathan. Il dialogo si sposta quindi sul carattere dei due. Jonathan cerca di capire perché Marina non sembri particolarmente interessata ad approfondire la sua conoscenza. "Non ti viene voglia di curiosare cosa c'è qua?", chiede.
Marina spiega invece di sentirsi generalmente più incuriosita dalle persone riservate e difficili da decifrare. "Ti trovo un po' respingente. Tu sei troppo rumoroso", è il suo commento. Jonathan non sembra però convinto e replica: "Secondo te qua dentro non ci sono delle stanze buie o nascoste?". Riusciranno a venirsi incontro o sarà una delle prime spaccature della Casa?