"Grande Fratello Vip", le nomination del 21 settembre

La terza puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono cinque concorrenti al televoto.



Il primo candidato all'eliminazione è Giancarlo Danto, in quanto meno votato nel televoto aperto al termine della seconda puntata del "Grande Fratello Vip".



Le dinamiche nate dalla battle dei talenti concedono l'immunità a Jonathan Kashanian, mentre poco più tardi la squadra degli uomini e quella delle donne vengono invitate a votarsi tra loro.