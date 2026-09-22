"Grande Fratello Vip", le nomination del 21 settembre

La terza puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono cinque concorrenti al televoto.
Il primo candidato all'eliminazione è Giancarlo Danto, in quanto meno votato nel televoto aperto al termine della seconda puntata del "Grande Fratello Vip".
Le dinamiche nate dalla battle dei talenti concedono l'immunità a Jonathan Kashanian, mentre poco più tardi la squadra degli uomini e quella delle donne vengono invitate a votarsi tra loro.
Le più votate tra le donne risultano Carmen Di Pietro e Federica Morello, con quest'ultima protagonista nel corso della serata di un doppio confronto, prima con Giulia Provvedi e poi con Valeria Marini.
I voti degli uomini ricadono principalmente su Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia.
I cinque concorrenti al televoto sono dunque Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Sarà dunque il pubblico a decidere chi salvare, mentre il meno votato diventerà il secondo candidato per l'eliminazione.