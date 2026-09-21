Guendalina Tavassi ricorda il suo "Grande Fratello 2010": "Mi ha salvata, prima non avevo la corrente in casa"

Ritorno al passato per Guendalina Tavassi, che durante la terza puntata del "Grande Fratello Vip" ricorda la sua partecipazione allo stesso reality nel 2010. Un momento cruciale per la vita dell'influencer, che all'epoca era reduce da una situazione particolarmente delicata.
Nella Mistery, Guendalina torna a quando aveva 17 anni, età in cui ha dato alla luce la prima figlia, Gaia. "Siamo cresciute insieme, io e lei da sole. Non avevo soldi, non avevo dove andare e non sapevo come accudire una bambina". Quindi, prosegue: "Ho fatto da mamma, da papà, da nonni, da zii. L'ho allattata per tre anni perché non sapevo come farle da mangiare".
La concorrente del reality prosegue ricordando le difficoltà vissute in quel periodo e la decisiva svolta arrivata grazie alla partecipazione al Grande Fratello: "Non mi vergogno a dire che non avevamo la corrente in casa. Il GF mi ha dato una vita nuova, per me è stato e resterà per sempre il momento più importante della mia vita".
"Il Grande Fratello ha salvato la mia vita e quella di mia figlia - ribadisce ancora -. Capisco che da fuori possa sembrare assurdo, però a me ha regalato una nuova vita e non so proprio come ringraziare tutti voi".
E guardando al futuro commenta: "Lo vedo roseo perché ho dei bambini meravigliosi e tutto quello che cerco di fare è per loro. Cerco sempre di fargli vedere che la vita è bella. E se per qualcuno oggi non è così, dico che prima o poi arriverà il vostro momento".