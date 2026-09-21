Guendalina Tavassi ricorda il suo "Grande Fratello 2010": "Mi ha salvata, prima non avevo la corrente in casa"

"Il Grande Fratello ha salvato la mia vita e quella di mia figlia - ribadisce ancora -. Capisco che da fuori possa sembrare assurdo, però a me ha regalato una nuova vita e non so proprio come ringraziare tutti voi".



E guardando al futuro commenta: "Lo vedo roseo perché ho dei bambini meravigliosi e tutto quello che cerco di fare è per loro. Cerco sempre di fargli vedere che la vita è bella. E se per qualcuno oggi non è così, dico che prima o poi arriverà il vostro momento".