"Grande Fratello Vip", la sorpresa di Iva Zanicchi per Simone Annicchiarico | E l'aneddoto su Walter Chiari: "Noi due solo amici"

La terza puntata del "Grande Fratello Vip" riserva una particolare sorpresa a Simone Annicchiarico, che riceve il supporto di Iva Zanicchi. Durante l'appuntamento del reality in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, la cantante ha varcato la porta rossa della Casa per un momento carico di euforia ed emozione nel segno di Walter Chiari, padre del conduttore e persona molto legata a Iva Zanicchi.



"Per me era un eroe, un eccezionale papà che mi ha fatto capire come il tempo non è questione di tempo ma di qualità", è il commento del concorrente, che dalla Nuvola della Casa ha anche parlato del senso di solitudine con cui ha dovuto imparare a convivere.

Quindi, l'aneddoto: "Se adesso avessi mio padre davanti parlerei di boxe: lui è stato campione, però non era nei miei interessi. Poi ho visto un documentario che mi ha fatto impazzire per la boxe e da lì sono diventato un grande intenditore".