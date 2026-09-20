"Grande Fratello Vip", Megan Ria sul rapporto con Franceska Nuredini: "Siamo cresciute insieme, non porto rancore"

Durante la nuova puntata del "Grande Fratello Vip", Megan Ria torna a parlare del suo passato e del rapporto con Franceska Nuredini, che nella prima puntata l'aveva portata a un battibecco con Selvaggia Lucarelli. Nella "Nuvola" della Casa, la ballerina ripercorre prima il legame con la danza, che definisce fondamentale per superare i momenti più difficili, poi si sofferma sull'amicizia con Franceska Nuredini, oggi profondamente cambiata rispetto al passato.
Megan Ria: "La danza mi ha salvata"
Ilary Blasi apre il collegamento con la Casa e invita Megan a raggiungere la Nuvola, trasformata per l'occasione in una sala da ballo. Qui viene mostrato un filmato nel quale la concorrente racconta alcuni momenti delicati della sua infanzia, segnati anche dalla separazione dei genitori. "Non sono mai stata una bambina leggera e spensierata", confessa Megan, spiegando di aver trovato proprio nella danza un punto fermo. "La danza mi ha salvata. Quando io ballo mi sento giusta, mi sento che sono io". Parlando con la conduttrice, la ballerina approfondisce il significato di quelle parole: "Quando vivi una situazione difficile è semplice perdersi, o magari piangersi addosso. La danza mi ha dato la forza di non focalizzarmi sulle cose brutte, di concentrarmi su una cosa che mi poteva far crescere, su un sogno".
Megan rivolge quindi un pensiero anche ai ragazzi più giovani, sottolineando quanto per lei sia importante avere un obiettivo da inseguire: "Credo che al giorno d'oggi sia fondamentale avere un sogno, qualcosa per cui ti svegli la mattina e dici: 'Voglio fare questa cosa'".
Il rapporto tra Megan Ria e Franceska Nuredini
Il momento più delicato arriva però quando il discorso si sposta su Franceska Nuredini, oggi compagna di Elodie, con la quale Megan ha condiviso una lunga amicizia iniziata quando era ancora adolescente. La questione era emersa già durante la prima puntata, quando Selvaggia Lucarelli aveva chiesto alla ballerina di chiarire il suo rapporto con Franceska e, più in generale, le voci circolate negli ultimi mesi che avevano coinvolto anche la cantante. In quell'occasione Megan aveva preferito non entrare nei dettagli.
Questa volta, però, decide di raccontare qualcosa in più. Ilary le chiede da quanto tempo conosca Franceska e Megan risponde senza esitazioni: "Da quando io avevo 14 anni". Le due hanno quindi condiviso una parte importante della loro crescita, dagli anni dell'adolescenza fino al percorso professionale nella danza, tra provini, lavori e momenti personali. Un legame molto stretto che negli ultimi tempi si è però allentato: "Io so che ci vogliamo ancora bene, semplicemente non condividiamo più tempo come prima, però va bene", spiega Megan.
Ilary prova quindi a capire se la ballerina si sia data una spiegazione per questo allontanamento. Megan ammette di non avere una risposta precisa: "Non lo so, sinceramente. In questo momento lei preferisce così, io rispetto la sua scelta e continuo a fare le mie cose". Ma non si dice rancorosa: "Ovviamente le auguro tutto il bene del mondo e le voglio bene. Cioè, Fra se mi stai ascoltando ti voglio bene. Le auguro tutto il bene di questo mondo".