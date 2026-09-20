"Grande Fratello Vip", Megan Ria sul rapporto con Franceska Nuredini: "Siamo cresciute insieme, non porto rancore"

Ilary Blasi apre il collegamento con la Casa e invita Megan a raggiungere la Nuvola, trasformata per l'occasione in una sala da ballo. Qui viene mostrato un filmato nel quale la concorrente racconta alcuni momenti delicati della sua infanzia, segnati anche dalla separazione dei genitori. "Non sono mai stata una bambina leggera e spensierata", confessa Megan, spiegando di aver trovato proprio nella danza un punto fermo. "La danza mi ha salvata. Quando io ballo mi sento giusta, mi sento che sono io". Parlando con la conduttrice, la ballerina approfondisce il significato di quelle parole: "Quando vivi una situazione difficile è semplice perdersi, o magari piangersi addosso. La danza mi ha dato la forza di non focalizzarmi sulle cose brutte, di concentrarmi su una cosa che mi poteva far crescere, su un sogno".