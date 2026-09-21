"Grande Fratello Vip", il racconto in diretta della terza puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata di "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Ilary Blasi e la coppia formata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. Dopo l'ingresso di tutti i concorrenti nella Casa, si sono accese le prime tensioni tutte al femminile. Giulia Provvedi e Federica Morello sono ai ferri corti dopo la discussione nata durante le scorse nomination, mentre Marina La Rosa e Carmen Di Pietro non sembrano gradire l'atteggiamento di Valeria Marini. Cosa succederà nel corso della puntata?
Tra le sorprese più attese, Iva Zanicchi varcherà la porta rossa per abbracciare l'amico Simone Annicchiarico. E ancora, il verdetto del televoto che decreterà il primo concorrente a rischio eliminazione tra i quattro finiti in nomination.
La diretta si apre sulle tensioni che nelle ultime ore hanno coinvolto soprattutto Valeria Marini contro Marina La Rosa e Carmen Di Pietro. Ad accendere gli animi è stata una prova di ballo in cui le donne della Casa si sono messe alla prova sulle note de "La notte vola", il celebre brano di Lorella Cuccarini. Diversi concorrenti hanno accusato la showgirl di voler "primeggiare", ma Valeria Marini si difende e sostiene di aver fatto più volte un passo indietro.
A tentare di placare gli animi ci ha pensato proprio Lorella Cuccarini, che con un simpatico videomessaggio ha voluto incoraggiare tutti i concorrenti impegnati nell'esibizione che andrà in onda durante la puntata del "Grande Fratello Vip".
I riflettori si spostano poi sugli attriti emersi tra Giulia Provvedi e Federica Morello. Le due non riescono a trovare un punto d'incontro, come già emerso durante le nomination della seconda puntata del reality. "Non mi sono fatta nessuna idea del motivo per cui Giulia ce l'ha con me. Mi sembra molto agitata nei miei confronti", è il commento di Federica Morello, mentre Giulia rimanda le accuse al mittente. "Siamo proprio due mondi opposti, non sono simile a lei e sto benissimo così", ribatte la Provvedi.
Poco più tardi, nel corso della diretta, la stessa Giulia tornerà sull'argomento per manifestare la sua delusione. "Mi dispiace se risulto aggressiva. Non mi rappresenta assolutamente. Sicuramente dico le cose in maniera decisa, ma mi spiace se da fuori la percezione è un'altra".
Simone Annicchiarico viene invitato a raggiungere la Nuvola per condividere il ricordo del padre Walter Chiari. Al celebre personaggio televisivo era particolarmente legata Iva Zanicchi, che entra nella Casa per un momento carico di emozione. "Abbiamo un grande rapporto. Veniva a giocare con me a pallavolo, viene a cucinare e quando va via mi lascia chilometri di cose da mangiare", commenta il conduttore, legato alla cantante da quando era bambino.
Archiviata la sorpresa di Iva Zanicchi, arriva il momento del confronto tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Quest'ultimo si è sentito ferito per il voto ricevuto durante le scorse nomination, un gesto definito come "una pugnalata alle spalle" utile a capire il gioco di Varsi. I due riusciranno a chiarirsi?
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