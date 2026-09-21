"Grande Fratello Vip", il racconto in diretta della terza puntata

I riflettori si spostano poi sugli attriti emersi tra Giulia Provvedi e Federica Morello. Le due non riescono a trovare un punto d'incontro, come già emerso durante le nomination della seconda puntata del reality. "Non mi sono fatta nessuna idea del motivo per cui Giulia ce l'ha con me. Mi sembra molto agitata nei miei confronti", è il commento di Federica Morello, mentre Giulia rimanda le accuse al mittente. "Siamo proprio due mondi opposti, non sono simile a lei e sto benissimo così", ribatte la Provvedi.

Poco più tardi, nel corso della diretta, la stessa Giulia tornerà sull'argomento per manifestare la sua delusione. "Mi dispiace se risulto aggressiva. Non mi rappresenta assolutamente. Sicuramente dico le cose in maniera decisa, ma mi spiace se da fuori la percezione è un'altra".