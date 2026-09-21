La convivenza all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" inizia a far scintille tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Le due showgirl, alle prese con le prove di una coreografia sulle note di Lorella Cuccarini, si attaccano sulle reciproche doti artistiche. "Non sai ballare Valeria, se a me tu dici che non so ballare io non mi offendo. Chi si offende è fetente" dice Carmen Di Pietro alla Marini.
Al centro dello scontro c'è la pretesa di Valeria Marini di interpretare proprio Lorella Cuccarini, autrice del brano che sarebbe stato usato per la performance. Una candidatura che Carmen Di Pietro avrebbe bocciato sostenendo che la showgirl "non sia in grado di farlo". Una dichiarazione che ha suscitato la reazione dell'inquilina: "Ma chi te l'ha detto, come ti permetti! Io so ballare e cantare" ha risposto Valeria Marini davanti ad alcuni coinquilini della casa che assistono allo scontro.
Per risolvere la questione le VIP decidono allora di organizzare un provino e scegliere chi sarà la protagonista della performance. A cimentarsi sono Valeria, Michelle Masullo e Guendalina Tavassi. Dopo il confronto, Carmen e Valeria decidono di fare pace e si abbracciano. Carmen spiega a Valeria che la sua preferenza per Megan è dovuta semplicemente al fatto che la concorrente è una ballerina professionista. Se Valeria riuscirà a realizzare una buona performance, per lei andrà bene scegliere anche lei.