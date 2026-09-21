Per risolvere la questione le VIP decidono allora di organizzare un provino e scegliere chi sarà la protagonista della performance. A cimentarsi sono Valeria, Michelle Masullo e Guendalina Tavassi. Dopo il confronto, Carmen e Valeria decidono di fare pace e si abbracciano. Carmen spiega a Valeria che la sua preferenza per Megan è dovuta semplicemente al fatto che la concorrente è una ballerina professionista. Se Valeria riuscirà a realizzare una buona performance, per lei andrà bene scegliere anche lei.