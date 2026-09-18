"Grande Fratello Vip, segui la diretta della seconda puntata

Dopo aver conosciuto una parte dei concorrenti nel corso della prima puntata, il "Grande Fratello Vip" è pronto a entrare nel vivo. Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, torna in prima serata su Canale 5 per dare il benvenuto alla seconda metà di inquilini che animeranno la Casa nelle prossime settimane. Dopo l'ingresso dei Vip entrati durante l'Open House e di quelli che hanno varcato la sogli rossa nella prima puntata, è arrivato il momento di conoscere il resto del cast. Segui in diretta la seconda puntata del "Grande Fratello Vip":