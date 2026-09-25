"Grande Fratello Vip", Simone Annichiarico deve abbandonare la Casa

Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip". La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla produzione del reality nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre, a una settimana dall'inizio della nuova edizione del programma di Canale 5. "Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa", si legge nella breve nota pubblicata sui canali ufficiali del programma.
Si interrompe così dopo pochi giorni l'esperienza di Annicchiarico al "Grande Fratello Vip 9". Il conduttore e figlio di Walter Chiari e Alida Chelli era entrato nella Casa nel corso della prima puntata, andata in onda giovedì 17 settembre, insieme agli altri concorrenti della nuova edizione condotta da Ilary Blasi.
Nei giorni vissuti nella Casa, Annicchiarico era già diventato uno dei protagonisti delle dinamiche del reality. Durante la terza puntata aveva raccontato alcuni aspetti particolarmente personali della propria vita, ripercorrendo anche il rapporto con i genitori. L'uscita arriva alla vigilia del nuovo appuntamento in prima serata con il programma. Ulteriori dettagli sulla decisione potrebbero quindi essere affrontati nel corso della puntata in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5.