"Grande Fratello Vip", Simone Annichiarico deve abbandonare la Casa

Si interrompe così dopo pochi giorni l'esperienza di Annicchiarico al "Grande Fratello Vip 9". Il conduttore e figlio di Walter Chiari e Alida Chelli era entrato nella Casa nel corso della prima puntata, andata in onda giovedì 17 settembre, insieme agli altri concorrenti della nuova edizione condotta da Ilary Blasi.