"Forbidden Fruit", Berk Oktay: "Mia moglie ha rischiato di perdere nostra figlia durante il parto"

"Nella vita ho dovuto affrontare tante difficoltà, come succede a molti nel corso dell'esistenza - prosegue l'attore turco raccontando del parto -. La nascita di mia figlia sono stati i dieci minuti più difficili della mia vita. Quando Yildiz è entrata in sala parto non sapevo se sarebbero uscite perché mia figlia aveva un triplo attorcigliamento del cordone ombelicale. Le hanno fatto l'anestesia e i medici non mi hanno permesso di entrare e assistere al parto. Per questo ho dato loro uno smartphone chiedendo di fare un video e inviarmelo se stavano bene. Per fortuna è andato tutto bene ma ho perso dieci anni di vita in quei minuti", aggiunge. "Oggi quando vedo mia figlia mi emoziono, è come se il mio cuore volesse scoppiare. È una sensazione impossibile da spiegare a parole" conclude Berk Oktay.