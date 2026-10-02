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Caso Garlasco: a Verissimo l'intervista esclusiva ai genitori di Chiara Poggi

Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin

02 Ott 2026 - 12:46
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© Ufficio stampa

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Sabato 3 e domenica 4 ottobre su Canale 5, torna l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo.

Sabato

  Per la prima volta a Verissimo intervista ritratto per il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con “Ore 11” e “Verità nascoste”. Dopo la squalifica da “Grande Fratello Vip” sarà ospite, con la sua storia e percorso, Simone Annichiarico. Anna Tatangelo, di nuovo mamma da qualche mese della piccola Beatrice, presenterà al pubblico il primogenito Andrea. Inoltre, in studio Soraya Sabetta, tra le protagoniste, con la sua storia d’amore con Cristian, dell’ultima edizione di “Temptation Island” e Berk Oktay, l’attore turco che interpreta il personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 “Forbidden Fruit”.

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Domenica

  Caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di “Zelig”. E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno:  Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colò, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate.

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