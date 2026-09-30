"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 5 al 10 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 5 al 10 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 5 al 10 ottobre
Feride organizza un incontro con le amiche per presentare Yildiz e, con la complicità di Asuman, le regala una preziosa collana di famiglia, rendendo felice Cagatay.
Sospettando che Sahika sia ancora viva e nascosta a casa di Ender, Yildiz ed Emir cercano di entrare nel suo appartamento per scoprirlo.
Ozgur, il proprietario del locale dove si trova la lavanderia di Yildiz e dei ragazzi, le annuncia che dovranno lasciarlo perché ha urgente bisogno di denaro.
Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano: hanno recuperato le azioni della holding e dimostrato la propria superiorità a Hasan Ali.
Infine, Hasan Ali sorprende Mert annunciando il ritorno di Sahika ed Ender in azienda, convincendolo che si tratti solo di una scelta d'immagine, nonostante le recenti tensioni.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.