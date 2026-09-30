"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 5 al 9 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "My Sweet Lie", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco cosa vedremo nel corso degli appuntamenti disponibili nella settimana dal 5 al 9 ottobre.
"My Sweet Lie", le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre
Hande non sa come affrontare Nejat e prega Serkan di non rivelare il suo segreto all'amico, ma lui è irremovibile.
Rafet confida a Pervin il suo disappunto per il comportamento di Sevket, mentre Nejat conforta Suna, ferita dalle dure parole del padre, e le organizza una sorpresa alla caffetteria.
Intanto, Kayra fugge di casa e si perde in città; Aylin la trova e la riporta a casa, tra il panico di Nejat e Suna. Ma il suo arrivo riaccende tensioni.
Nejat teme il ritorno di Aylin nella vita di Kayra, mentre licenzia Hande dopo le sue manipolazioni su Suna. Aylin chiede di vedere Kayra senza svelarle la verità, ma Nejat rifiuta.
Infine, Nejat soffre per il silenzio di Kayra, mentre Aylin si confida con Suna: ha perso il bambino, non potrà più averne e vuole rivedere la figlia.
"My Sweet Lie", la trama
Il protagonista di "My Sweet Lie" è Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, l'uomo cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontarle una piccola bugia bianca, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, è disponibile in esclusiva gratuita on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.