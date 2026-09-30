"Beautiful", le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Ridge analizza con l'avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations.



Ridge è travolto dal dolore e dall'incredulità; Brooke, pur condannando l'azione, tenta di ricordare a Ridge che tutto è scaturito dall'ingiusta reazione di Steffy all'incidente con Finn nell'ufficio stilisti che ha portato al licenziamento della figlia.



Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un'ultima possibilità: rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile della situazione, e ricominciare come se nulla fosse accaduto. Carter, però, rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia.



Carter è sconvolto dopo il duro confronto con Ridge, che ha scoperto il piano suo e di Hope per prendere il controllo della Forrester Creations. Ridge, deciso a difendere l'azienda, si prepara a reagire anche sul piano legale.



Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore e migliore amico, Ridge licenzia Carter, mentre Steffy cerca di comprendere come un uomo sempre leale abbia potuto spingersi a tanto.