"Beautiful", le trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l'arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma la pressione di Taylor e Steffy lo portano a firmare.



Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l'amicizia con Ridge e il dovere verso l'azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati.



Al "Giardino", l'intesa tra Will ed Electra cresce. Lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles.



Brooke entra in ufficio e spezza l'illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che la "ristrutturazione" nasconde un colpo di mano.



Ridge respinge l'accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali. Quest'ultimo vuole prendere provvedimenti per evitare di perdere il controllo della Forrester.