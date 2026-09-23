"Beautiful", le trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, la celebre soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50. Tutti gli episodi sono disponibili anche in contemporanea streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ecco un piccolo assaggio di quello che vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre
Alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l'arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma la pressione di Taylor e Steffy lo portano a firmare.
Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l'amicizia con Ridge e il dovere verso l'azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati.
Al "Giardino", l'intesa tra Will ed Electra cresce. Lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles.
Brooke entra in ufficio e spezza l'illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che la "ristrutturazione" nasconde un colpo di mano.
Ridge respinge l'accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali. Quest'ultimo vuole prendere provvedimenti per evitare di perdere il controllo della Forrester.
La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno. Mentre Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea Hope for the Future, Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendere tempo per riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica.
Nel frattempo, Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull'incidente che ha provocato il licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi e si chiede se quanto accaduto possa essere stato davvero un malinteso. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità.