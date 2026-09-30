"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 5 al 10 ottobre

Dopo una lunga riflessione, Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, convinta che sia l'unico modo per proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga.



Durante una festa tra studenti scoppia una violenta rissa, alimentata dallo scontro tra Omer e Tolga: quest'ultimo accusa il rivale di aver allontanato Cemile.



Mentre Sengul si sforza di recuperare la memoria perduta, Orhan è angosciato: deve pagare Haluk ma, avendo perso il lavoro, è senza soldi, così chiede un prestito a Mahmut.



Sengul riacquista di colpo la memoria e ricorda i crimini di Akif e la dura cacciata di casa per mano di Orhan.



Pur avendo ritrovato la memoria, Sengul continua a fingere di non ricordare per approfittare della situazione e ottenere vantaggi da Nebahat e Akif.