"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 5 al 10 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 5 al 10 ottobre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 5 al 10 ottobre
Dopo una lunga riflessione, Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, convinta che sia l'unico modo per proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga.
Durante una festa tra studenti scoppia una violenta rissa, alimentata dallo scontro tra Omer e Tolga: quest'ultimo accusa il rivale di aver allontanato Cemile.
Mentre Sengul si sforza di recuperare la memoria perduta, Orhan è angosciato: deve pagare Haluk ma, avendo perso il lavoro, è senza soldi, così chiede un prestito a Mahmut.
Sengul riacquista di colpo la memoria e ricorda i crimini di Akif e la dura cacciata di casa per mano di Orhan.
Pur avendo ritrovato la memoria, Sengul continua a fingere di non ricordare per approfittare della situazione e ottenere vantaggi da Nebahat e Akif.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.