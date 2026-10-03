"Temptation Island", Soraya Sabetta: "Vi racconto il mio rapporto con Dimitri"

A "Verissimo" Soraya Sabetta, tra le protagoniste con la sua storia d'amore con Cristian Mascolino dell'ultima edizione di "Temptation Island", chiarisce la natura del suo rapporto con il single Dimitri, rincontrato all'interno del programma. "L'avevo conosciuto una sera in discoteca e mi aveva chiesto l'Instagram ma io ero fidanzata. Poi lui si è ricordato di me dentro il villaggio" racconta.
"Finito il programma io e Dimitri abbiamo avuto una storia, se così si può chiamare. Mi è stato molto vicino il primo periodo quando tutti mi attaccavano sui social, oggi non lo vedo ne lo sento più" aggiunge. Durante l'intervista Soraya confida a Silvia Toffanin quando ha iniziato a mettere in dubbio i sentimenti di Cristian nei suoi confronti: "Stava con me solo per il contorno, più che per convenienza economica per l'amore che la mia famiglia gli ha sempre trasmesso. Lui ha i genitori separati che vivono una situazione non tanto facile, per questo credo che nella mia famiglia abbia visto un rifugio. Io gli ho creduto subito quando mi ha detto che stava con me perché amava la mia famiglia" conclude.