"Temptation Island", Soraya Sabetta: "Vi racconto il mio rapporto con Dimitri"

"Finito il programma io e Dimitri abbiamo avuto una storia, se così si può chiamare. Mi è stato molto vicino il primo periodo quando tutti mi attaccavano sui social, oggi non lo vedo ne lo sento più" aggiunge. Durante l'intervista Soraya confida a Silvia Toffanin quando ha iniziato a mettere in dubbio i sentimenti di Cristian nei suoi confronti: "Stava con me solo per il contorno, più che per convenienza economica per l'amore che la mia famiglia gli ha sempre trasmesso. Lui ha i genitori separati che vivono una situazione non tanto facile, per questo credo che nella mia famiglia abbia visto un rifugio. Io gli ho creduto subito quando mi ha detto che stava con me perché amava la mia famiglia" conclude.