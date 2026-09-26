"Temptation Island", Alessandra chiude con Rosario: "Ecco perché l'ho lasciato"

La sorpresa con il mazzo di rose, l'uscita insieme, il riavvicinamento. Per Alessandra Ciociola e Rosario Monetti la conclusione del loro viaggio nei sentimenti a "Temptation Island" sembrava preludere all'inizio di un nuovo capitolo. E invece, ospite a "Verissimo", la ragazza spiega di aver chiuso la loro relazione, questa volta in modo "definitivo".
"Rientrati a casa lo vedevo cambiato nei miei confronti, sentivo che aveva più attenzioni verso di me e in fondo era quello che chiedevo da tempo", spiega Alessandra che aggiunge come, nonostante le premure dimostrate, l'uscita di nuove segnalazioni abbia immediatamente riacceso la crisi. L'ex concorrente di "Temptation Island" racconta di aver letto delle chat tra Rosario e una ragazza. "Non è stato nulla di compromettente, però si stuzzicavano", dice.
Rosario si è giustificato affermando che il rapporto era solo a scopo "lavorativo", motivazione che non ha del tutto convinto Alessandra che già a Filippo Bisciglia aveva confidato i dubbi sulla lealtà del suo compagno. "Nelle chat lei spesso gli chiedeva di vedersi solo loro due e lui vagava sempre un pò nel vuoto, non si faceva mai capire del tutto", racconta la ragazza secondo la quale l'atteggiamento poco chiaro ha ostacolato l'avvio di una nuova fase, a prescindere che si siano visti o meno: "Non perdono Rosario perché dopo tutto quello che c'è stato mi aspettavo di vivere una storia serena senza altre persone che si mettessero in mezzo alla nostra relazione, non è stato così".