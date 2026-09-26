"Temptation Island", Alessandra chiude con Rosario: "Ecco perché l'ho lasciato"

Rosario si è giustificato affermando che il rapporto era solo a scopo "lavorativo", motivazione che non ha del tutto convinto Alessandra che già a Filippo Bisciglia aveva confidato i dubbi sulla lealtà del suo compagno. "Nelle chat lei spesso gli chiedeva di vedersi solo loro due e lui vagava sempre un pò nel vuoto, non si faceva mai capire del tutto", racconta la ragazza secondo la quale l'atteggiamento poco chiaro ha ostacolato l'avvio di una nuova fase, a prescindere che si siano visti o meno: "Non perdono Rosario perché dopo tutto quello che c'è stato mi aspettavo di vivere una storia serena senza altre persone che si mettessero in mezzo alla nostra relazione, non è stato così".