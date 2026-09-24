"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso di "Temptation Island" è il nuovo tronista

Da "Temptation Island" a "Uomini e Donne". Giovanni Grazioso: è il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Il 31enne si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 durante l'ultima edizione di "Temptation Island", dove aveva partecipato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. I due erano arrivati nel programma dopo diversi anni di relazione e in un momento di forte crisi, con dubbi e incomprensioni che erano emersi anche durante il loro viaggio nei sentimenti.