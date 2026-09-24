"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso di "Temptation Island" è il nuovo tronista
Il 31enne catanese, diventato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality insieme all'ex fidanzata Sabrina Soussi, torna in tv nel dating show di Maria De Filippi
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Da "Temptation Island" a "Uomini e Donne". Giovanni Grazioso: è il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Il 31enne si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 durante l'ultima edizione di "Temptation Island", dove aveva partecipato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. I due erano arrivati nel programma dopo diversi anni di relazione e in un momento di forte crisi, con dubbi e incomprensioni che erano emersi anche durante il loro viaggio nei sentimenti.
La storia con Sabrina a "Temptation Island"
Il percorso nel villaggio aveva progressivamente allontanato Giovanni e Sabrina, fino alla fine della loro relazione. Negli ultimi Sabrina, ospite a "Verissimo", aveva raccontato di provare ancora affetto per l'ex fidanzato, confermando però di non vederlo e non sentirlo più.
Giovanni sul trono di "Uomini e Donne"
Ora per Giovanni si apre ufficialmente un nuovo capitolo: dopo aver messo alla prova una relazione già esistente a "Temptation Island", il ragazzo si siederà sulla poltrona rossa del dating show per conoscere nuove corteggiatrici e provare a trovare un nuovo amore.