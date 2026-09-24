Nuova avventura

"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso di "Temptation Island" è il nuovo tronista

Il 31enne catanese, diventato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality insieme all'ex fidanzata Sabrina Soussi, torna in tv nel dating show di Maria De Filippi

24 Set 2026 - 16:55
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© Da video

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Da "Temptation Island" a "Uomini e Donne". Giovanni Grazioso: è il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Il 31enne si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 durante l'ultima edizione di "Temptation Island", dove aveva partecipato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. I due erano arrivati nel programma dopo diversi anni di relazione e in un momento di forte crisi, con dubbi e incomprensioni che erano emersi anche durante il loro viaggio nei sentimenti.

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La storia con Sabrina a "Temptation Island"

 Il percorso nel villaggio aveva progressivamente allontanato Giovanni e Sabrina, fino alla fine della loro relazione. Negli ultimi Sabrina, ospite a "Verissimo", aveva raccontato di provare ancora affetto per l'ex fidanzato, confermando però di non vederlo e non sentirlo più. 

Giovanni sul trono di "Uomini e Donne"

 Ora per Giovanni si apre ufficialmente un nuovo capitolo: dopo aver messo alla prova una relazione già esistente a "Temptation Island", il ragazzo si siederà sulla poltrona rossa del dating show per conoscere nuove corteggiatrici e provare a trovare un nuovo amore.

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