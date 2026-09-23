"Uomini e Donne", un ballo divide le opinioniste Tina e Alessandra

"C'è tutta una storia che bisogna conoscere prima", replica Tina secondo la quale il ballo in centro studio dovrebbe essere un'occasione di incontro ravvicinato solo per chi ha un reale interesse. La discussione prosegue con Marina che riconosce a Ignazio di avere "modi carini" ma di non avere altre intenzioni. "Ho solo detto che è carino a Elena visto che sono coetanei e potrebbe andare bene per lei", afferma la dama. "Non ci dobbiamo formalizzare con l'età, uno balla con chi vuole", prosegue Alessandra che poi bolla come "noiose" le critiche sulla differenza anagrafica nel parterre: "Tina, non ho capito il tuo discorso, se lei vuole ballare con un ragazzo lo faccia pure senza starci troppo a pensare". Tina però non ci sta e attacca ancora. "Marina vuol far credere di cercare un coetaneo ma in realtà punta sempre quelli giovani, perché allora non lo ammette?".