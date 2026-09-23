"Uomini e Donne", un ballo divide le opinioniste Tina e Alessandra

Nella puntata di mercoledì 23 settembre di "Uomini e Donne" il ballo della dama Marina in centro studio con il cavaliere Ignazio anima un'accesa discussione tra le opinioniste Alessandra Mussolini e Tina Cipollari.
"Marina sembra che aspetti la puntata solo per scatenarsi tra le braccia di uno che ha quarant'anni", attacca Tina che critica l'invito della dama nei confronti di un cavaliere più giovane. "L'ho fatto solo per evitare Stefano che mi corre dietro per ballare con lui", si schermisce Marina intenzionata ad aprirsi a nuove conoscenze. Nel confronto interviene, a sorpresa, Alessandra che prima riconosce le doti da danzatore di Ignazio, poi prende le difese della dama. "A me è piaciuto vederli ballare, perché una non può ballare con un quarantenne? Ma tutta la vita!", dice la nuova opinionista.
"C'è tutta una storia che bisogna conoscere prima", replica Tina secondo la quale il ballo in centro studio dovrebbe essere un'occasione di incontro ravvicinato solo per chi ha un reale interesse. La discussione prosegue con Marina che riconosce a Ignazio di avere "modi carini" ma di non avere altre intenzioni. "Ho solo detto che è carino a Elena visto che sono coetanei e potrebbe andare bene per lei", afferma la dama. "Non ci dobbiamo formalizzare con l'età, uno balla con chi vuole", prosegue Alessandra che poi bolla come "noiose" le critiche sulla differenza anagrafica nel parterre: "Tina, non ho capito il tuo discorso, se lei vuole ballare con un ragazzo lo faccia pure senza starci troppo a pensare". Tina però non ci sta e attacca ancora. "Marina vuol far credere di cercare un coetaneo ma in realtà punta sempre quelli giovani, perché allora non lo ammette?".