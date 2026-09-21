"Uomini e Donne", Alessandra Mussolini debutta come nuova opinionista: "Sono prontissima!"

"Una cosa che piace molto a lei o a lui è l'elettricità. Ha la passione del fai da te e una volta venne quasi arrestato/a in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese", dice la conduttrice. "Non ho idea" risponde Gianni Sperti mentre Tina Cipollari è ormai sicura di sapere di chi si tratti. Dopo aver mostrato una foto del gomito, del ginocchio e del mignolo, e aver lasciato commentare apertamente l'opinionista, Maria De Filippi mostra una foto per intero di Alessandra Mussolini e l'accoglie in studio.