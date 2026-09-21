"Uomini e Donne", Alessandra Mussolini debutta come nuova opinionista: "Sono prontissima!"
L'ultima vincitrice del "Grande Fratello Vip" fa il suo ingresso e affianca Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino
© Da video
Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di "Uomini e Donne". Nella puntata di lunedì 21 settembre, prima di annunciarla nello studio di Canale 5, Maria De Filippi prova a svelare la sua identità a Gianni Sperti che incuriosito prova a indovinare.
"Una cosa che piace molto a lei o a lui è l'elettricità. Ha la passione del fai da te e una volta venne quasi arrestato/a in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese", dice la conduttrice. "Non ho idea" risponde Gianni Sperti mentre Tina Cipollari è ormai sicura di sapere di chi si tratti. Dopo aver mostrato una foto del gomito, del ginocchio e del mignolo, e aver lasciato commentare apertamente l'opinionista, Maria De Filippi mostra una foto per intero di Alessandra Mussolini e l'accoglie in studio.
Sulle note di "Mambo Italiano" Alessandra Mussolini fa il suo debutto (scalza) e rivolendosi a Gianni dice: "Ne hai dette di tutti i colori, ho pensato mamma mia speriamo che si fermi!". "Però che non hai peli sulla lingua ci avevo azzeccato!" Replica l'opinionista. Dopo aver dato uno sguardo al parterre delle donne e a quello degli uomini, Alessandra Mussolini prende finalmente posto e dichiara: "Sono prontissima!".