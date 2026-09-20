Alessandra Mussolini sulla nuova avventura a "Uomini e Donne": "Avrei voluto essere tronista per una notte"

Alessandra Mussolini si racconta a "Verissimo" e parte dall'incarico più recente, quello di opinionista a "Uomini e Donne". Un approdo che descrive con entusiasmo non trattenuto. "Questa chiamata di Maria De Filippi è stata una cosa meravigliosa. Ci sono situazioni, intrighi", spiega, lasciando intendere quanto la dinamica del programma la diverta dall'interno.