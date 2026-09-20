Alessandra Mussolini sulla nuova avventura a "Uomini e Donne": "Avrei voluto essere tronista per una notte"

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Alessandra Mussolini si racconta a "Verissimo" e parte dall'incarico più recente, quello di opinionista a "Uomini e Donne". Un approdo che descrive con entusiasmo non trattenuto. "Questa chiamata di Maria De Filippi è stata una cosa meravigliosa. Ci sono situazioni, intrighi", spiega, lasciando intendere quanto la dinamica del programma la diverta dall'interno.
La poltrona da commentatrice, però, le sta un po' stretta. Con tono scherzoso, l'ospite confessa di ambire alla postazione centrale dello studio: "Avrei però voluto essere tronista per una notte. Ogni tanto una botta di tronista ci vuole. Io nasco tronista". Una battuta che fotografa bene il suo modo di stare in televisione, sempre a metà tra il ruolo assegnato e la tentazione di scavalcarlo.
L'ironia prosegue quando il discorso si sposta sul fronte domestico e su come reagirebbe il marito Mauro Floriani a un'eventualità del genere. La replica è affidata a una frase sola, che liquida la questione senza prenderla troppo sul serio: "Il matrimonio? Uno deve essere più elastico".
Dietro le risposte leggere si intravede comunque una stagione personale ben precisa. Reduce dal successo nell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip" e ora impegnata nel dating show di Canale 5, l'ex parlamentare guarda a questo periodo come al più disteso della sua traiettoria pubblica: "Mi sono divisa in tanti ruoli, in tante cose belle, leggere. Nella vita ci vuole leggerezza".