"Uomini e Donne", per Giorgia arriva un corteggiatore da "Temptation Island"

Dopo un esordio riservato interamente al parterre degli Over, la puntata di martedì 22 settembre di "Uomini e Donne" scopre le prime carte anche sul fronte del trono classico: arrivano la nuova tronista Giorgia e i suoi tredici corteggiatori, presentatisi per un appuntamento al buio.
Tra i ragazzi in studio spunta un volto già noto a chi segue i programmi di Maria De Filippi. Si tratta di Lory, il single che nell'ultima edizione di "Temptation Island" aveva catturato l'interesse di Sabrina, fino ad arrivare a baciarla: un gesto che, inevitabilmente, ha chiuso la relazione della donna con l'allora compagno Giovanni.
La prima impressione della protagonista è prudente e non si limita all'apparenza. "Devo guardare bene, ma alcuni sono carini. Poi voglio andare oltre l'aspetto estetico", osserva la giovane dopo aver visto sfilare i pretendenti, due dei quali verranno poi selezionati per un'uscita fuori dallo studio.
Sulle caratteristiche che cerca in un partner, invece, le idee sono nettissime: vuole un fidanzato, non qualcuno da accudire. "Non sono mamma, forse ci diventerò, forse non lo so, perciò cucinare, pulire… Per me è scontato che queste cose le dobbiate saper fare", aveva messo in chiaro nel video di presentazione, tracciando un confine preciso prima ancora di iniziare il percorso.
Nello stesso filmato non risparmia nemmeno se stessa, elencando pregi e difetti senza filtri. "Credo di essere simpatica, un po' pesante, lo ammetto. Permalosa non credo, gelosa forse, non lo so perché è tanto che non provo questa emozione e francamente non saprei dirlo": un autoritratto sincero, che lascia intendere quanto tempo sia passato dall'ultima volta in cui si è messa davvero in gioco.