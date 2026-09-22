"Uomini e Donne", per Giorgia arriva un corteggiatore da "Temptation Island"

Nello stesso filmato non risparmia nemmeno se stessa, elencando pregi e difetti senza filtri. "Credo di essere simpatica, un po' pesante, lo ammetto. Permalosa non credo, gelosa forse, non lo so perché è tanto che non provo questa emozione e francamente non saprei dirlo": un autoritratto sincero, che lascia intendere quanto tempo sia passato dall'ultima volta in cui si è messa davvero in gioco.