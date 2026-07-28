"Temptation Island", Sabrina bacia Lory e gli chiede di appartarsi | Giovanni sbotta: "Vergogna!"

Il catanese, che ha assistito alla vicinanza sempre più crescente tra Sabrina e il tentatore Lory, si è avvicinato a sua volta a una delle single del villaggio dichiarando di provare del desiderio per la tentatrice Elisa, al punto da raggiungerla nel villaggio delle single e trascorrere dei momenti di intimità con lei. Nel vedere questo filmato Sabrina ammette di non essere gelosa di Giovanni, ma solo infastidita. Anche quando Giovanni organizza un'uscita romantica con Elisa Sabrina definisce "cringe" e imbarazzante le scelte fatte dal fidanzato.