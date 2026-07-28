"Temptation Island", Sabrina bacia Lory e gli chiede di appartarsi | Giovanni sbotta: "Vergogna!"
L'atteggiamento di Sabrina fa aprire ancora di più gli occhi al fidanzato che arriva al limite della sopportazione e chiede un falò di confronto
© Da video
Nella settima puntata di "Temptation Island" Giovanni giunge al limite della sopportazione quando vede la sua fidanzata Sabrina baciare il tentatore Lory. I due, si sarebbero appartati in spiaggia per poi baciarsi sotto una coperta, nascosti dalle telecamere. Il fidanzato resta ancora più deluso quando la ragazza chiede a Lory di appartarsi in bagno lontano dalle telecamere e il tentatore rifiuta perdendo le staffe.
In un secondo filmato, Sabrina prova a chiarire con Lory facendogli capire di voler approfondire la loro conoscenza e che non si tirerebbe indietro se scattasse un altro bacio ma il tentatore ancora una volta si tira indietro. "Vergogna!" Commenta Giovanni dopo aver visto il video. E aggiunge: "Mi sono rovinato la vita. Io non faccio le cose per ripicca" dice agli amici prima di chiedere un falò di confronto con la fidanzata.
Il catanese, che ha assistito alla vicinanza sempre più crescente tra Sabrina e il tentatore Lory, si è avvicinato a sua volta a una delle single del villaggio dichiarando di provare del desiderio per la tentatrice Elisa, al punto da raggiungerla nel villaggio delle single e trascorrere dei momenti di intimità con lei. Nel vedere questo filmato Sabrina ammette di non essere gelosa di Giovanni, ma solo infastidita. Anche quando Giovanni organizza un'uscita romantica con Elisa Sabrina definisce "cringe" e imbarazzante le scelte fatte dal fidanzato.