E LEI CHIEDE UN BACIO A LORI

"Temptation Island", Giovanni si avvicina alla tentatrice e Sabrina minaccia: "Sono vendicativa"

Dopo due falò di confronti rifiutati, il ragazzo decide di cambiare atteggiamento ma la fidanzata non la prende bene...

22 Lug 2026 - 23:20
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A "Temptation Island" Giovanni ha deciso di cambiare marcia. Dopo aver visto Sabrina sempre più vicina al tentatore Lory e aver ricevuto due rifiuti alla richiesta di un falò di confronto, Giovanni ha deciso di cambiare atteggiamento. Il 31enne siciliano, fino a quel momento concentrato soprattutto sulle immagini della fidanzata, ha iniziato a trascorrere sempre più tempo con la single Elisa. "Ora che lei mi ha rifiutato, devo lasciarmi andare di più", ha spiegato, prima di cercare apertamente il contatto con la ragazza tra coccole e baci.

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Sabrina vede le immagini di Giovanni

  Per la prima volta, così, la situazione si è ribaltata: è stata Sabrina a dover guardare un filmato del compagno. La sua prima reazione è stata netta: "Ridicolo", ha commentato la ragazza. A infastidirla ancora di più è stata la dichiarazione fatta da Giovanni a Elisa: "Io ho sempre desiderato una ragazza come te. Sei bella, intelligente, buona. Una persona che ti alleggerisce la vita". La situazione è diventata ancora più tesa quando Elisa è entrata nel bagno della camera di Giovanni.

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Prima di chiudersi con lui, la tentatrice ha spostato il microfono, mentre le telecamere non hanno mostrato che cosa sia successo all'interno.

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Sabrina ha interpretato il gesto come una provocazione e ha reagito duramente: "Fa schifo. Io sicuramente ho sbagliato in alcuni atteggiamenti, mi sono lasciata andare e mi sono goduta di più questa esperienza. Ma non mi sono permessa di chiudermi in bagno con Lory o di alludere a qualcosa". E ha aggiunto: "Sono vendicativa, ora farò quello che mi sento di fare al 101 per cento".

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