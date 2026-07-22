"Temptation Island", Giovanni si avvicina alla tentatrice e Sabrina minaccia: "Sono vendicativa"

Sabrina ha interpretato il gesto come una provocazione e ha reagito duramente: "Fa schifo. Io sicuramente ho sbagliato in alcuni atteggiamenti, mi sono lasciata andare e mi sono goduta di più questa esperienza. Ma non mi sono permessa di chiudermi in bagno con Lory o di alludere a qualcosa". E ha aggiunto: "Sono vendicativa, ora farò quello che mi sento di fare al 101 per cento".