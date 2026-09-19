"Temptation Island", Sabrina Soussi: "Non sono riuscita a cambiare Giovanni, volevo che fosse l'amore della mia vita"

Durante l'intervista Sabrina Soussi ha parlato anche della sua infanzia: "Non ho una famiglia, sono sola. I miei genitori si sono separati che ero piccolissima e quando mia madre soffriva lo facevo anche io con lei. Nella mia vita c'era solo Giovanni. Ho vissuto tanti momenti brutti e rivedere i nostri momenti in televisione mi fa effetto perché lasciarsi è stato come un lutto, ma rispetto la sua decisione di non vedermi o parlarmi più. Se anche volessi parlargli, non posso: mi ha bloccato ovunque".