"Temptation Island", Sabrina Soussi: "Non sono riuscita a cambiare Giovanni, volevo che fosse l'amore della mia vita"
A "Verissimo" l'ex protagonista del reality in lacrime: "Se tornasse non lo so che farei, dovrei valutare tante cose"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Sabrina Soussi, l'ex protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island", racconta la fine della sua relazione con Giovanni Grazioso. "Se non è andata con Giovanni non è perché non lo amassi più. Volevo provare a cambiarlo caratterialmente, anche se le persone non si cambiano, e non ci sono riuscita. Volevo che lui fosse l'amore della mia vita perché è un bravissimo ragazzo" dice in lacrime a Silvia Toffanin.
"Oggi per Giovanni provo solo del bene, se lui tornasse non lo so che farei, dovrei valutare tante cose - prosegue Sabrina Soussi - Quando ha scritto a "Temptation Island" eravamo in piena crisi, non c'era più il fuoco di una volta". E aggiunge: "In questo periodo penso solo a me stessa, non vedo nessuno. Non mi sento pronta".
Durante l'intervista Sabrina Soussi ha parlato anche della sua infanzia: "Non ho una famiglia, sono sola. I miei genitori si sono separati che ero piccolissima e quando mia madre soffriva lo facevo anche io con lei. Nella mia vita c'era solo Giovanni. Ho vissuto tanti momenti brutti e rivedere i nostri momenti in televisione mi fa effetto perché lasciarsi è stato come un lutto, ma rispetto la sua decisione di non vedermi o parlarmi più. Se anche volessi parlargli, non posso: mi ha bloccato ovunque".