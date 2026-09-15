"Temptation Island e poi... e poi...", Rosario e Alessandra tornano insieme

Un nuovo, inatteso, colpo di scena nella storia tra Rosario e Alessandra a "Temptation Island". Nel corso del secondo appuntamento con "Temptation Island e poi... e poi...", in onda lunedì 14 agosto è arrivata un'inaspettata svolta per la coppia. I due, dopo essere usciti insieme al falò di confronto, si erano presentati separati nel puntata del mese dopo.
L'estate di Alessandra e Rosario
Alessandra arriva davanti a Filippo Bisciglia e gli spiega di aver imparato a mettere sè stessa al primo posto. Dice di aver ricevuto alcuni messaggi da Rosario, che ha sentito anche la madre di lei. Modalità che però non hanno convinto del tutto Alessandra, che ritiene ancora troppo poco per riconquistarla. A ogni modo, la ragazza appare serena, almeno fino a quando arriva Rosario. Bisciglia la informa che lui ha chiesto di poterla incontrare: una volta fianco a fianco, Rosario racconta come ha trascorso l'estate.
La sorpresa di Rosario
Nel corso della chiacchierata con Filippo Bisciglia, Rosario ha spiegato che nel corso delle settimane ha valutato la possibilità di chiudere definitivamente la storia con Alessandra. "Improvvisamente vengo a sapere da mia sorella che Alessandra sarebbe andata a Milano dai suoi genitori - confida -, lì mi è scattato qualcosa". Proprio in quel momento, Alessandra finisce in lacrime: "Per lui è finita qua? Per me non arriva mai quel momento, io lo volevo da lui". Poi Bisciglia la invita a girarsi e Alessandra vede Rosario arrivare con un mazzo di rose rosse in mano. Il segnale tanto atteso da Alessandra sembra essere finalmente arrivato, oltre alle rose Rosario ha per lei un regalo speciale: "Questa è una collana che avevo perso". Il ragazzo spiega cosa lo abbia spinto a cambiare: "Quando è andata a Milano mi sono chiesto: qualora lei decidesse di restare lì come starei? La risposta è stata: male". Ora i due sono pronti a ripartire da zero con nuove consapevolezze.