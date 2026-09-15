"Temptation Island e poi... e poi...", Rosario e Alessandra tornano insieme

Nel corso della chiacchierata con Filippo Bisciglia, Rosario ha spiegato che nel corso delle settimane ha valutato la possibilità di chiudere definitivamente la storia con Alessandra. "Improvvisamente vengo a sapere da mia sorella che Alessandra sarebbe andata a Milano dai suoi genitori - confida -, lì mi è scattato qualcosa". Proprio in quel momento, Alessandra finisce in lacrime: "Per lui è finita qua? Per me non arriva mai quel momento, io lo volevo da lui". Poi Bisciglia la invita a girarsi e Alessandra vede Rosario arrivare con un mazzo di rose rosse in mano. Il segnale tanto atteso da Alessandra sembra essere finalmente arrivato, oltre alle rose Rosario ha per lei un regalo speciale: "Questa è una collana che avevo perso". Il ragazzo spiega cosa lo abbia spinto a cambiare: "Quando è andata a Milano mi sono chiesto: qualora lei decidesse di restare lì come starei? La risposta è stata: male". Ora i due sono pronti a ripartire da zero con nuove consapevolezze.