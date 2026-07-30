"Temptation Island", Alessandra e Rosario un mese dopo: tanti dubbi in attesa di una scelta definitiva

A distanza di qualche settimana dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso insieme, qualcosa all'interno della coppia sembra essersi incrinato. E la prima a raccontare questo stato d'animo è Alessandra. "Alla fine del programma sono stata assalita da tutti i pensieri. Quello che aveva fatto Rosario in passato, quello che ha fatto all'interno del programma con una tentatrice che conoscevo e che mi avrebbe ferita", esordisce la ragazza, arrivata da sola davanti a Filippo Bisciglia.

"Inizialmente siamo stati una decina di giorni insieme e lui mi ha dimostrato quello che mi aveva promesso al falò. Sicuramente se lo avesse fatto prima sarei stata la persona più felice del mondo, ma non sentivo più quella felicità e lui se ne stava accorgendo".

Quindi, Alessandra aggiunge che "il sentimento c'è, perché lui è una persona importantissima della mia vita" e che spera si tratti di una confusione momentanea.