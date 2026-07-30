"Temptation Island", Alessandra e Rosario un mese dopo: tanti dubbi in attesa di una scelta definitiva

Come saranno i rapporti tra Alessandra e Rosario un mese dopo l'esperienza a "Temptation Island"? A svelarlo è lo stesso reality, che nell'appuntamento in onda mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5 si è focalizzata sull'evoluzione delle storie d'amore una volta terminato il viaggio nei sentimenti.
Il percorso di Alessandra e Rosario a "Temptation Island"
La coppia aveva preso parte al programma su iniziativa di Alessandra, che aveva perso fiducia nel compagno dopo la scoperta di un tradimento. Il loro percorso è segnato da una situazione del tutto nuova per le dinamiche del reality, ovvero la conoscenza tra Rosario e una delle single, Giada. "Lei era la mia migliore amica, abbiamo litigato per lui", confiderà poi Alessandra, che dal villaggio delle fidanzate assiste alla crescente sintonia tra i due.
Nuove rivelazioni di Rosario spingono Alessandra a chiedere un primo falò di confronto immediato, al quale però il ragazzo decide di non presentarsi. La scena si ripete in maniera simile durante la terza puntata del reality, quando davanti a nuove clip Alessandra decide di richiedere un nuovo falò.
A fornire le spiegazioni di quanto accaduto interverrà anche la single Giada, dando vita per la prima volta a un falò di confronto a tre che si concluderà con l'interruzione della storia d'amore.
Il loro viaggio nei sentimenti, però, si arricchisce di un nuovo capitolo quando qualche giorno più tardi sarà Rosario a chiedere un nuovo incontro ad Alessandra, nel tentativo di ricucire il rapporto: "Sei tu la persona che vorrei al mio fianco. Non faccio altro che pensare a te. Se sono qua è perché so quanto vali per me e cosa sei per me". Parole che convincono Alessandra a rivedere la sua decisione e a uscire dal programma insieme al ragazzo.
Alessandra e Rosario, un mese dopo
A distanza di qualche settimana dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso insieme, qualcosa all'interno della coppia sembra essersi incrinato. E la prima a raccontare questo stato d'animo è Alessandra. "Alla fine del programma sono stata assalita da tutti i pensieri. Quello che aveva fatto Rosario in passato, quello che ha fatto all'interno del programma con una tentatrice che conoscevo e che mi avrebbe ferita", esordisce la ragazza, arrivata da sola davanti a Filippo Bisciglia.
"Inizialmente siamo stati una decina di giorni insieme e lui mi ha dimostrato quello che mi aveva promesso al falò. Sicuramente se lo avesse fatto prima sarei stata la persona più felice del mondo, ma non sentivo più quella felicità e lui se ne stava accorgendo".
Quindi, Alessandra aggiunge che "il sentimento c'è, perché lui è una persona importantissima della mia vita" e che spera si tratti di una confusione momentanea.
Solo in un secondo momento, Rosario raggiunge Alessandra per condividere il suo punto di vista. "Se abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e uscire insieme, secondo me la coppia si deve vivere", prova a spiegare il ragazzo, deciso a supportare la fidanzata e ad attendere una sua decisione. "Se lei volesse stare con me, vorrei che fosse perché lo vuole davvero", aggiunge Rosario, ammettendo di sentirsi in una posizione scomoda. Per i due protagonisti di "Temptation Island" sembra che il tempo possa essere l'unico ingrediente capace di dare delle risposte definitive.