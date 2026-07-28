"Temptation Island", Rosario chiede un falò ad Alessandra: "Sei tu la persona che vorrei al mio fianco"

Nella settima puntata di "Temptation Island" Rosario chiede un falò straordinario ad Alessandra. "Voglio vedere cosa ha da dirmi" dice la fidanzata in confidenza alle amiche. La loro relazione si era conclusa con un addio da parte di Alessandra, dopo aver scoperto alcune bugie di Rosario. Quest'ultimo, però, inaspettatamente ha richiesto un nuovo incontro alla fidanzata.
"Vorrei uscire di qui con lei" rivela Rosario a Filippo Bisciglia parlando dei sentimenti che ancora prova per la compagna. "Questi giorni mi hanno fatto capire cosa ancora provo per lei" prosegue. Quando Alessandra si presenta, Rosario le rivela i suoi sentimenti e le chiede scusa per il suo atteggiamento negli ultimi mesi: "Sei tu la persona che vorrei al mio fianco. Non faccio altro che pensare a te. Se sono qua è perché so quanto vali per me e cosa sei per me".
Alessandra resta ferma e non cede alle lusinghe del fidanzato, ma gli rinfaccia di averla lasciata sola e non averle mai dato le attenzioni che meritava. Rosario insiste che è cambiato e che ha sentito la sua mancanza, ma Alessandra continua a non fidarsi e ammette che anche se è innamorata alla follia, teme che lui stia mentendo. Tuttavia, alla fine, decide di dargli una seconda possibilità e i due escono insieme dal programma.