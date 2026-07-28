"Temptation Island", Rosario chiede un falò ad Alessandra: "Sei tu la persona che vorrei al mio fianco"

"Vorrei uscire di qui con lei" rivela Rosario a Filippo Bisciglia parlando dei sentimenti che ancora prova per la compagna. "Questi giorni mi hanno fatto capire cosa ancora provo per lei" prosegue. Quando Alessandra si presenta, Rosario le rivela i suoi sentimenti e le chiede scusa per il suo atteggiamento negli ultimi mesi: "Sei tu la persona che vorrei al mio fianco. Non faccio altro che pensare a te. Se sono qua è perché so quanto vali per me e cosa sei per me".