Megan Fox ha interpretato demoni, combattuto al fianco dei Transformers e vestito i panni di alcuni dei personaggi più sensuali del cinema. Il suo nuovo ruolo, però, è decisamente inaspettato: un farmaco contro la disfunzione erettile. L'attrice, 40 anni, è infatti la protagonista della nuova campagna di Ro Sparks, trattamento su prescrizione della società americana di telemedicina Ro. Una parte che sembra aver accolto con entusiasmo: "Personalmente penso che forse fossi nata per questo. Non c'è persona migliore che avrebbe potuto essere coinvolta".
Nello spot Megan Fox indossa una tuta rossa aderente e diventa l'incarnazione umana del prodotto. Davanti alla telecamera ne racconta le caratteristiche attraverso battute e doppi sensi. "Se mi prescrivono, arrivo direttamente a casa tua", dice con un sorriso. E poi, strizzando l'occhio: "Non preoccuparti, la mia confezione è molto discreta".
Megan Fox: "Non dovete nascondervi"
Dietro il tono provocatorio c'è però un obiettivo preciso: rendere più semplice parlare di disfunzione erettile. "Perché prendere qualcosa che è già un argomento pesante e renderlo ancora più pesante?", ha spiegato Fox a People. L'attrice spera che affrontare il tema con ironia possa contribuire a ridurre lo stigma che ancora lo circondano.
"Non siete difettosi. Non c'è niente che non va in voi", ha aggiunto, invitando gli uomini a non nascondere le proprie difficoltà. Secondo Fox, virilità e sessualità sono ancora profondamente legate all'identità maschile e proprio per questo un problema nella sfera sessuale può avere conseguenze anche sull'autostima. Il primo passo, sostiene, è riuscire a parlarne apertamente.
"La disfunzione erettile riguarda la coppia"
Anche la scelta di mettere una donna al centro di una campagna rivolta principalmente agli uomini è intenzionale. Come sottolinea l'azienda, la disfunzione erettile non coinvolge soltanto chi ne soffre, ma può incidere sull'intimità e sulla relazione di coppia. Fox condivide questa prospettiva: "Chiunque sia stato sposato o abbia avuto una relazione lunga sa che la vita sessuale attraversa alti e bassi".
È proprio nei momenti più complicati che, secondo l'attrice, diventano fondamentali il dialogo, la trasparenza e la capacità di sostenere il partner senza farlo sentire giudicato. Una posizione che Fox riassume con un messaggio semplice: "Siamo nella stessa squadra, vogliamo la stessa cosa. Facciamolo insieme". La collaborazione con l'azienda, intanto, non dovrebbe fermarsi a questo spot: secondo Variety, l'attrice ha firmato un accordo di lungo periodo e potrebbe continuare a essere il volto del brand per uno o due anni.