Megan Fox ha interpretato demoni, combattuto al fianco dei Transformers e vestito i panni di alcuni dei personaggi più sensuali del cinema. Il suo nuovo ruolo, però, è decisamente inaspettato: un farmaco contro la disfunzione erettile. L'attrice, 40 anni, è infatti la protagonista della nuova campagna di Ro Sparks, trattamento su prescrizione della società americana di telemedicina Ro. Una parte che sembra aver accolto con entusiasmo: "Personalmente penso che forse fossi nata per questo. Non c'è persona migliore che avrebbe potuto essere coinvolta".