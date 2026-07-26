Megan Fox e Amanda Seyfried di nuovo insieme nel sequel di "Jennifer's Body"

"L'Odissea" di Christopher Nolan conquista il box office
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Le due attrici riprenderanno i rispettivi ruoli nel film sceneggiato, ancora una volta, da Diablo Cody. Le riprese inizieranno in autunno a Vancouver, in Canada
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Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici. È ufficialmente in arrivo il sequel di "Jennifer's Body", commedia horror del 2009 diretta da Karyn Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della co-protagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma i recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta fino a ora accantonata.
Jennifer Check (Megan Fox) è la ragazza più popolare e ambìta dai ragazzi della scuola. Quando viene rapita da una band emo che cerca di sacrificarla al Diavolo, il rituale va storto e Jennifer viene posseduta da un demone. Inizierà così a fare strage tra i compagni e l'amica Needy Lesnicki (Amanda Seyfried) dovrà fare di tutto per fermarla.
Nel 2009 Jennifer's Body fu un insuccesso per critica e pubblico a causa di una campagna promozionale errata, che lo aveva presentato come un semplice horror per un pubblico maschile puntando solo sulla sensualità di Megan Fox, travisandone la vera natura. A fronte del budget di 16 milioni di dollari, il film ne incassò, a livello mondiale, 31 milioni.
Tramite lo streaming e alcune clip andate virali su TikTok e Instagram, le nuove generazioni hanno rivalutato la pellicola, apprezzandone la satira sullo sfruttamento del corpo femminile e sulla rabbia giovanile. Da candidata ai Razzie Awards come peggior protagonista, Megan Fox nei panni di Jennifer diventa, agli occhi della Gen Z, una delle migliori interpretazioni dell'horror moderno. Il successo odierno del film è legato anche alla rappresentazione complessa dell'amicizia femminile, esplorando l'ambiguità emotiva, l'invidia e la dipendenza affettiva tra Jennifer e Needy.
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Nonostante la trama non sia ancora stata rivelata, la regista Karyn Kusama ha anticipato una sceneggiatura "folle e divertente" al tempo stesso, per rimaner in linea con il primo film. La presenza di Megan Fox, inoltre, è stata una condizione fondamentale posta da Amanda Seyfried per realizzare questo nuovo capitolo.