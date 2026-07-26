Megan Fox e Amanda Seyfried di nuovo insieme nel sequel di "Jennifer's Body"

Tramite lo streaming e alcune clip andate virali su TikTok e Instagram, le nuove generazioni hanno rivalutato la pellicola, apprezzandone la satira sullo sfruttamento del corpo femminile e sulla rabbia giovanile. Da candidata ai Razzie Awards come peggior protagonista, Megan Fox nei panni di Jennifer diventa, agli occhi della Gen Z, una delle migliori interpretazioni dell'horror moderno. Il successo odierno del film è legato anche alla rappresentazione complessa dell'amicizia femminile, esplorando l'ambiguità emotiva, l'invidia e la dipendenza affettiva tra Jennifer e Needy.